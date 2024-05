“Fate una ‘Decima’ sul simbolo della Lega”. È polemica sul video di Vannacci

Roberto Vannacci, candidato per la Lega come indipendente alle prossime elezioni Europee, sta facendo discutere in questi giorni che precedono il voto alle urne. In queste ore è diventato virale sui social un video che lo ritrae con un tricolore sventolante alle spalle. " Il prossimo 8 e 9 giugno, quando andrete a votare per l'elezione del parlamento europeo, sull'apposita scheda fate una 'Decima' (X) sul simbolo della Lega e scrivete Vannacci. Li travolgeremo tutti con una valanga di voti. A presto, per cambiare questa Europa che non ci piace ", sono le parole del generale.

Lo staff di Vannacci fa sapere che non si tratta di un video fake e che è stato realizzato dai suoi sostenitori. Per quanto riguarda il contenuto, invece, dal suo staff informano che " La Decima MAS, come riportato da Treccani, è 'il reparto dei mezzi d’assalto della Marina italiana che nel marzo del 1941 assunse la denominazione di X flottiglia MAS'. Nel libro 'Il coraggio vince', il generale Vannacci ricorda come da ragazzo fu ispirato ad entrare nei corpi speciali dalle imprese compiute dalla X flottiglia Mas prima dell'armistizio. Il riferimento, come già scritto nel libro, è alle imprese di Malta e ad Alessandria In Egitto, prima dell'8 settembre ".

La nota smentisce la ricostruzione circolante in queste ore, secondo la quale Vannacci volesse riferirsi alla Decima flottiglia Mas, corpo militare della Marina nazionale Repubblicana della Repubblica Sociale Italiana, che, al comando del capitano di fregata Junio Valerio Borghese, in seguito all'armistizio di Cassibile, operò in coordinazione coi reparti tedeschi. Il video al momento non compare sui profili social ufficiali del generale e in quelli della Lega.

Quando il video ha iniziato a diffondersi sui social, sono comparse anche le prime reazioni politiche da parte di alcuni partiti di opposizione. " Un militare, un politico, un candidato alle elezioni dovrebbe conosce la legge italiana che vieta l'apologia del fascismo. Le piattaforme social su cui è stato pubblicato questo video devono rimuoverlo il prima possibile o essere sanzionate ", sono le parole di Riccardo Magi, segretario di +Europa.

" Questa deplorevole richiesta, nel giorno dei 100 anni del discorso di Giacomo Matteotti che gli costò la vita per mano fascista, è un insulto alla nostra democrazia e ai valori su cui si fonda la

nostra Repubblica. Questi sono gli alleati di Giorgia Meloni che", sono le parole di, portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra.