"A giorni un incontro tra Macron e Meloni". L’Eliseo tenta di ricucire lo strappo

La crisi diplomatica aperta da Gerald Darmanin con le sue accuse scomposte all'Italia è ancora in corso e ora si cerca una risoluzione si più alti vertici. Nonostante le dichiarazioni moderate degli esponenti del governo Meloni, soprattutto di Antonio Tajani dopo aver annullato il viaggio a Parigi per la sgrammaticatura istituzionale del ministro degli interni. " Il presidente Macron avrà certamente l'occasione di vedere Giorgia Meloni la settimana prossima in diversi momenti, a Reykjavik e poi al vertice del G7 in Giappone. Riteniamo, quindi, che ci sarà sicuramente uno scambio di vedute in questi due incontri ", riferiscono fonti dell'Eliseo in un briefing sulla partecipazione del presidente francese al summit del Consiglio d'Europa che si terrà nella capitale islandese il 16 e 17 maggio prossimi.

Non è al momento in programma una visita di Giorgia Meloni all'Eliseo, quindi non si prevede una ricucitura ufficiale dello strappo ma i due leader sono comunque intenzionati a vedersi e a parlarsi durante i prossimi impegni internazionali. Giorgia Meloni aveva già accennato nei giorni scorsi a questa possibilità, dimostrando ancora una volta la voglia dell'Italia di riaprire il dialogo diplomatico con il Paese transalpino, nonostante i numerosi tentativi dei suoi ministri di rompere.

L'ultima crisi è stata aperta dalle parole di Gerald Darmanin, che ha definito "incapace" il governo Meloni nella gestione della crisi migratoria, accusando l'Italia di essere la causa, con le sue politiche di scarso impatto, dell'aumento dei migranti di passaggio tra il confine francese e quello italiano. Un aumento che, però, è stato smentito dai numeri delle associazioni che operano sui due versanti. A rincarare la dose è poi arrivato Stéphane Séjourné, leader del partito di Emmanuel Macron, secondo il quale la politica di Giorgia Meloni " è ingiusta, disumana e inefficace ". Una sequela di attacchi gratuiti, che il governo italiano non può accettare e per i quali lo stesso governo francese si è mostrato il forte imbarazzo.