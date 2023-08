"Imbarazzante deriva". Ancora il velo nelle comunicazioni ufficiali dell'Ue

Prosegue senza colpo ferire la strategia dell'Unione europea di utilizzare il velo islamico come strumento di integrazione e multiculturalità nella sua comunicazione. L'ultimo caso riguarda il Servizio diplomatico dell’Unione europea, che tramite il suo sito e i suoi profili social ha le celebrato il 75esimo anno dell'anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, utilizzando come immagini grafiche e fotografie quelle di donne velate.

" È francamente sconcertante l’abitudine ormai consolidata dell’Unione Europea, delle sue istituzioni e dei suoi profili social di promuovere eventi e iniziative usando foto o rappresentazioni grafiche di donne con il velo islamico, utilizzandolo in chiave benevola e come simbolo positivo di inclusione ", denuncia Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, che da tempo denuncia questa pratica sconsiderata da parte delle istituzioni europee. Ma quello del Servizio diplomatico non è l'unico caso e non sarà nemmeno l'ultimo, considerando i precedenti e la direzione assunta dall'Europa.

Quanto si sta realizzando tra Bruxelles e Strasburgo, infatti, non può essere assunto come modello di inclusione ma, piuttosto, come un tentativo di sostituzione. L'inclusione esiste quando esiste il rispetto e il velo islamico, come è noto, non rispetta la dignità delle donne, in molti casi costrette a indossare quel simbolo religioso dall'autorità familiare maschile, nella più pura espressione del patriarcato che la sinistra tanto contesta, ma solo in certi ambiti.

" Recentemente i profili del Parlamento europeo, in occasione della quinta edizione della gioventù europea, hanno pubblicizzato l’evento sui social con numerose foto e video in cui si vedevano giovani ragazze con l’hijab o l’abaya (la tradizionale veste lunga tipica di alcuni paesi islamici) ", prosegue Sardone nella sua nota, ricordando come, negli ultimi anni, si sia più volte dovuta occupare di questa deriva che non sembra conoscere tregua.