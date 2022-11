Europa inclusiva col velo. È bufera sugli spot "islamisti" dell'Ue

Forse in pochi se ne sono accorti, ma quello che sta per terminare è stato l’Anno europeo dei giovani. L’obiettivo di questo European Year of Youth era quello di puntare i riflettori di tutta l’Unione europea sull'importanza dei propri giovani nella costruzione di un futuro migliore: più verde, più "inclusivo" e più digitale. Anno che si è chiuso in bellezza con il lancio del bando Erasmus 2023 e lo stanziamento di 4,2 miliardi di euro di budget. Al fine di celebrare la chiusura dell'Anno europeo dei giovani, il comitato economico e sociale europeo ha ben pensato di diffondere sui social alcuni video di ringraziamento intrisi dei soliti cliché ultra-progressisti, politicamente correttissimi.

Come riporta Libero, in un video la Torre Eiffel fa da sfondo a una manifestazione in cui campeggia la grande scritta di "extinction rebellion" - l'associazione ambientalista ultra-radicale - oltre alle solite bandiere arcobaleno e pro-Lgbt. Il solito carrozzone progressista e ideologico di cui è intrisa profondamente anche l'Ue. In questo tripudio di politically correct spintissimo, spuntano però qua e là (almeno 6 volte) ragazze con il velo. Ma parliamo degli stessi politici europei che hanno manifestato la loro solidarietà verso le donne iraniane che hanno protestato contro l'obbligo di indossare l'hijab?

Cortocircuito Ue sul velo

Non più tardi del mese scorso, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciava la decisione dell'Ue di " sanzionare delle persone e delle entità per il loro ruolo nella morte di Mahsa Amini e nelle violenze inflitte al popolo iraniano. Siamo al fianco delle donne coraggiose dell’Iran. Inoltre, il sostegno dell’Iran alla guerra della Russia contro l’Ucraina riceverà una risposta chiara dall’Ue". Ora è la stessa Europa a omaggiare e promuovere il velo, in casa propria, in un video istituzionale.

Dopotutto, non è la prima volta che l'Europa celebra il velo come simbolo di inclusione e diversità. Lo scorso anno, il Consiglio d'Europa ritenne opportuno lanciare una campagna di comunicazione a favore della libertà di indossare l'hijab, con l'obiettivo di " combattere l'incitamento all'odio anti-musulmano ", evidenziando la presunta la " bellezza delle diversità ". Immediatamente criticato, soprattutto dalla Francia, il Consiglio d'Europa decise di rimuovere il video. Ora il tema torna d'attualità con il video dedicato ai giovani.

Il dibattito