"Mai candidata alle europee". Lo schiaffo di Annunziata a Schlein

Lucia Annunziata è stata una delle fuoriuscite eccellenti dello scorso fine stagione in Rai. La conduttrice di Mezz'ora in più ha seguito Fazio, Gramellini e Littizzetto annunciando le proprie dimissioni. L'ha fatto in aperta polemica con il governo Meloni, che nella sua decisione assume un ruolo fondamentale perché lei avrebbe preso questa decisione proprio perché non condivide "nulla" di questo esecutivo. Da quel momento si sono rincorse innumerevoli voci sul futuro della giornalista, che dopo aver chiuso la stagione di Mezz'ora in più e aver salutato il suo pubblico non ha più rilasciato alcuna dichiarazione.

Nei giorni scorsi è stato reso noto che, dopo aver dato l'addio al servizio televisivo pubblico, Annunziata avrebbe trovato una nuova casa a Radio24, l'emittente radiofonica di Confindustria. Una nuova esperienza per la giornalista, che però fin dalle prime ore successive all'annuncio delle sue dimissioni era stata data per certa nelle liste del Partito democratico per le prossime elezioni europee del giugno 2024. Ma lei stessa in queste ore ha voluto spegnere qualunque pettegolezzo, smentendo di essere propensa ad avvicinarsi alla politica attiva: " Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee. Né con il Pd nè con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza per mettere tranquilli tutti ".

In questi giorni si erano intensificate le voci di un avvicinamento della giornalista al Partito democratico, che in tempi non troppo lunghi dovrà preparare le liste per le elezioni delle elezioni europee. Anzi, il Corriere della sera aveva addirittura indicato il nome della Annunziata come capolista per il collegio del Sud, scelta direttamente da Elly Schlein. Le parole della giornalista, però, spengono qualunque velleità dei dem, che speravano di recuperare qualche voto con la giornalista. D'altronde, Annunziata è sempre stata un megafono della sinistra italiana, ha sempre fatto sponda per i leader del Partito democratico e, in generale, per i politici della sinistra, con atteggiamenti diametralmente opposti nei confronti dei politici di destra. Niente di nuovo per quella classe di giornalisti che per anni hanno imperversato sui canali della televisione pubblica.