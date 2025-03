La condanna contro Le Pen e il testimone a Bardella: cosa succede in vista del voto del 2027

Ascolta ora 00:00 00:00

La corsa di Marine Le Pen verso l'Eliseo si ferma oggi. Il leader del Rassemblement National, con la condanna a quattro anni di reclusione di cui due agli arresti domiciliari, è stata anche dichiarata ineleggibile per cinque anni con esecuzione immediata.

Le Pen è colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici in quanto avrebbe usato il denaro destinato agli assistenti europarlamentari per pagare il personale del suo partito, il Rassemblement National. La leader dell'estrema destra francese farà appello, ma, anche qualora venisse assolta in secondo grado, non potrà candidarsi alle Presidenziali del 2027 per mancanza dei tempi tecnivi da parte della giustizia francese di espremersi in merito. Figlia di Jean-Marie Le Pen, storico leader del Front National (FN) che fu sconfitto nel 2002 da Jacques Chirac, la 56enne Marine, di professione avvocato, inizia la sua carriera politica nel 1998 quando viene eletta consigliera regionale per la prima volta. Nel 2004 sbarca al Parlamento europeo dove rimane per 13 anni finché nel 2011 prende le redini del Front National con lo scopo dichiarato di "normalizzare" l'estrema destra. Marine, nel giro di pochi anni, commette un vero e proprio parricidio politico espellendo suo padre, figura divenuta troppo ingombrante per le sue posizioni antisemite, mentre nel 2018, dopo la sconfitta alle presidenziali contro Macron, cambia nome al partito e lo trasforma in Rassemblement national (RN).

Le Pen poi nel 2022 sceglie il 27enne Jordan Bardella per guidare il nuovo partito. Nato nel 1995 a Drancy, nel dipartimento di Seine-Saint-Denis, alla periferia di Parigi, il giovane delfino ha sempre rimarcato il suo passato trascorso nella banlieue in una famiglia con background migratorio. La madre era un'immigrata di origini italiane arrivata negli anni ’60, mentre il padre aveva origini algerine. La mossa di affidare la presidenza del Rassemblement national a Bardella si rivela vincente e capace di attrarre gli elettori più giovani che vengono così attratti da una sorta di 'Bardella mania'.

Il giovane delfino, infatti, vanta oltre un milione di follower tra Instagram e X, mentre su Tik Tok ha sfondato quota due milioni. L'intenzione iniziale della Le Pen era quella, una volta eletta presidente, di nominarlo premier, ma la sentenza di oggi cambia le carte in tavola.