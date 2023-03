"Mi attacco alla bottiglia!". Alessandra Mussolini si batte per il vino italiano

Alessandra Mussolini beve del vino in diretta per manifestare a favore di uno dei prodotti più celebri e amati del territorio italiano.

L'evento "In Vino veritas"

Per difendere il vino italiano, recentemente sotto attacco dopo che l'Irlanda ha deciso di apporre delle etichette con avvertenza sugli alcolici, l'eurodeputata Alessandra Mussolini, insieme a una delegazione di Forza Italia, ha organizzato l'evento In Vino veritas. La manifestazione, tenutasi presso il Parlamento europeo, ha voluto raccontare la realtà produttiva italiana, fiore all'occhiello del nostro Paese. Un tesoro che deve essere tutelato, insieme a tutto il Made in Italy. Nel corso dell'incontro è stata data voce alle piccole aziende vinicole, così come ai giovani produttori.

Il messaggio della delegazione di Forza Italia è stato chiaro: il vino italiano non si tocca. Ancora una volta è stato ribadito come la proposta di etichettatura da parte dell'Irlanda sia estremamente pericolosa.

Il gesto di Alessandra Mussolini

" Diciamo che nuocciono gravemente alla salute le normative estremamente pericolose, che mettono in discussione la libera circolazione delle merci, che non danno conto di quello che è un prodotto di eccellenza, un alimento liquido come il nostro vino. Non c'entra nulla con tutti gli altri prodotti alcolici ", è quanto dichiarato dall'europarlamentare a margine dell'incontro pubblico tenutosi a Bruxelles, come riportato dalle principali agenzie di stampa.

Alessandra Mussolini ha poi precisato che è importante cercare di contenere una deriva di questo tipo, che potrebbe portare successivamente a un contagio pericoloso. Fino ad ora, infatti, è l'Irlanda ad aver proposto le etichette, ma un giorno potrebbero essere altri stati membri dell'Unione europea.

" Grave è stato il silenzio-assenso della Commissione, perché non ha tenuto conto dei risvolti e delle conseguenze, che sono invece parte integrante di quelle che sono le normative ", ha aggiunto la Mussolini. " Tant'è che l'Irlanda si è anche sorpresa che ci sia stata l'accettazione, da parte della Commissione Europea, e questo è incredibile. Siamo qui per dire no a questa etichettatura del vino ", ha aggiunto.

Per ribadire quanto affermato e rendere ancora più chiara la propria posizione, l'eurodeputata ha voluto fare un gesto eclatante, bevendo direttamente da una bottiglia di vino a favor di telecamera. " Ecco qua, mi attacco alla bottiglia! Alle 11, eh! ", ha detto al termine del suo intervento.