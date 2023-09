"Lavoriamo con la Francia per affrontare i flussi": l'appello di Tajani sul dossier migranti

Antonio Tajani in questi giorni è in missione diplomatica e oggi ha incontrato a Parigi l'omologo francese, Catherine Colonna. Il ministro degli Esteri italiano ha affrontato il tema migranti a viso aperto nei giorni in cui la tensione in Europa si è alzata a seguito delle chiusure dei confini da parte di Francia e Austria e dell'uscita dai patti di Dublino della Germania. Durante la conferenza, il ministro italiano ha dichiarato che giovedì, in occasione del suo viaggio in Germania, chiederà all'omologa tedesca Annalena Baerbock " quale è la ragione del finanziamento di organizzazioni non governative che devono portare migranti in Italia". "Forse era più giusto finanziare ong che portassero migranti in Germania ". Quindi ha aggiunto: " Cercherò di capire perché, mi auguro delle spiegazioni da parte del governo tedesco ".

Parigi, sul tema dei migranti " lavorare con la Francia è molto importante perché possiamo contribuire a livello europeo " a risolvere un " problema che non è nazionale, non è dell'Italia, della Francia o di un singolo Paese ", ma è " una questione europea ". Durante la conferenza stampa di Parigi, il titolare della Farnesina ha detto di aver " apprezzato 10 punti che Ursula von der Leyen ha illustrato " a Lampedusa. " Si può partire da quelle proposte per affrontare la questione dei migranti nel Mediterraneo ", ha aggiunto Tajani. Il ministro degli Esteri ha spiegato: " Per l'Italia, in questo momento, i flussi migratori rappresentano un grave problema abbiamo avuto un forte incremento lungo la rotta mediterranea e c'è anche una forte presenza lungo la rotta balcanica ". Anche per questo motivo, prosegue il titolare della Farnesina, " l'Italia è pronta a collaborare sulla grande questione migratoria ".

A fronte dell'instabilità politica di molti Paesi africani, dove si susseguono i colpi di Stato, Tajani ha anche aggiunto: " Data la vastità della situazione di instabilità che c'è nel continente africano e in Medio Oriente, riteniamo che anche le Nazioni Unite debbano intervenire tramite l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e l'Unhcr ". Nel corso della conferenza è stato anche affrontato il tema dell'Ucraina sul quale Tajani ha ribadito che " siamo assolutamente in sintonia. Difendiamo il diritto dell'Ucraina ad essere un Paese libero e indipendente. L'unità è la nostra forza ".