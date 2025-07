Migranti, così Lucano vuole svuotare le tendopoli e trasferirli nei borghi calabresi

Un manipolo di eurodeputati, capitanati da Mimmo Lucano, hanno fatto visita alla tendopoli calabrese di San Ferdinando, che il governo (insieme a Rosarno) ha individuato come area di riqualificazione. Qui vivono molti braccianti che lavorano nei campi con paghe misere, anche irregolari sul territorio italiano e senza diritto di permanenza. Con Lucano c'erano anche Ilaria Salis e Benedetta Scuderi, tutti parte dell'area della sinistra oltranzista del parlamento europeo.

Ovviamente, l'incontro è stato seguito da un punto stampa durante il quale Lucano ha messo le mani avanti, dicendo di non voler " spettacolarizzare il dolore " ma di averlo fatto affinché " l’Europa sappia delle condizioni delle persone che vivono in questo luogo. Fa malissimo vedere da vicino come centinaia di lavoratori, sotto un sole cocente, vivano in tali strutture molto insalubri e insicure. Vogliamo denunciare la complicità della Prefettura di Reggio Calabria nel mantenimento di tale situazione inumana ". L'intera area della tendopoli è abusiva, non esistono allacci regolari e i migranti vivono in condizioni di gravissimo degrado. L'alternativa di Lucano? Riproporre una sua vecchia idea, che prevede che i migranti vadano a occupare i paesi in via di spopolamento, praticando quella che è a tutti gli effetti una sostituzione. La soluzione adottata a Riace che tante polemiche ha destato, ora sarebbe la soluzione per liberare la tendopoli di San Ferdinando.

" La soluzione al ripristino della dignità è la ripopolazione dei paesi calabresi abbandonati, in cui i residenti della baraccopoli possono essere accolti e inclusi nelle nostre comunità, così bisognose di vita ", ha detto ancora Lucano. Un modello utopico, con conseguenze non prevedibili, che a lungo termine rischia di trasformare completamente la tradizione e la cultura di un luogo, sostituita da quelle d'importazione, che di fatto cancellano secoli di storia.

Domani ci sarà un evento a Riace, a cui Lucano non parteciperà, ma che vedrà la presenza di Salis con Arash Saeidi, (parlamentare europeo - The Left), Pasquale Tridico, parlamentare europeo M5S - The Left, Giorgio Marasà, responsabile esteri Sinistra Italiana, Luisa Morgantini (AssopacePalestina già Vice Presidente del Parlamento Europeo), Francesco Ressico (Ciclofficina Sankara). Il titolo e il tema? Prevedibili: L’alternativa dell'accoglienza, per un'Europa umana in un mondo in fiamme.