Migranti, la Germania guarda al modello Italia: "Valutiamo risultati dell'accordo con l'Albania"

Il centro migranti italiani nel porto di Shengjin, in Albania

Ascolta ora 00:00 00:00

La logica dietro i centri aperti dall'Italia in Albania per esternalizzare le procedure d'asilo piace all'Europa. È un dato di fatto, nonostante gli avversari politici interni continuino a ostacolare il progetto. Il provvedimento assunto dal governo in sede di Consiglio dei ministri lo scorso lunedì servirà a superare la sentenza del tribunale di Roma, che non ha convalidato il provvedimento di trattenimento del centro di Gjader per i 14 egiziani e bengalesi per impossibilità di individuare i Paesi di provenienza come sicuri. Non ci sono state contestazioni sul sistema adottato dal governo, che pertanto è da considerarsi valido. Dopo il premier laburista inglese, che nelle scorse settimane è venuto in Italia per prendere lezioni sulla gestione dell'immigrazione, e gli attestati di stima da parte di diversi Paesi dell'Ue, è arrivata anche la conferma che la Germania guarda con interesse al patto Roma-Tirana.

Un portavoce del ministero degli Interni tedesco, infatti, ha riferito all'agenzia LaPresse che " il governo federale prende atto degli sviluppi nell'attuazione delle procedure di asilo italiane in Albania sulla base dell'accordo raggiunto tra i due Paesi ". Inoltre, ha spiegato, " in attuazione delle risoluzioni degli incontri tra il Cancelliere federale e i capi di governo dei Länder del 6 novembre 2023 e del 20 giugno 2024, il Governo federale sta esaminando se lo status di protezione dei rifugiati possa essere determinato in futuro anche in Paesi di transito o in Paesi terzi ". Che è ciò che sta facendo l'Italia con l'Albania, indicato come Paese terzo. La decisione dell'Italia fa un passo avanti e supera le difficoltà che potrebbero esserci nella determinazione dello status in un Paese di transito, individuandone un terzo che è nell'orbita dell'Ue, per entrare nella quale sta effettuando tutti gli adeguamenti richiesti.

L'esame di questa possibilità, ha sottolineato il portavoce, " non è ancora concluso e non si limita a un solo modello ipotizzabile " e, spiega, " anche i risultati derivanti dall'attuazione dell'accordo tra Italia e Albania saranno inclusi nell'esame ".

non vi si verifichino né persecuzioni politiche, né pene o trattamenti inumani o degradanti

In Germania i cosiddetti "Paesi sicuri" per i respingimenti dei migranti vengono identificati, in base a quanto previsto dalla legge costituzionale, in quegli Stati in cui "". In Italia, con la firma del presidente della Repubblica di ieri, il decreto firmato dal Consiglio dei ministri per i Paesi sicuri passerà nei prossimi giorni all'esame delle Camere per diventare a tutti gli effetti legge dello Stato.