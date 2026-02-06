Moratti incontra la vicepresidente della Commissione europea Roxana Mînzatu

Il giorno della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina diventa occasione di incontri istituzionali per rafforzare i legami. Con questo spirito Letizia Moratti, europarlamentare del Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, ha incontrato a Milano Roxana Mînzatu, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per le competenze, l’istruzione, la cultura, il lavoro e i diritti sociali.

“Le Olimpiadi – ha sottolineato Letizia Moratti – rappresentano molto più di un evento sportivo: sono un messaggio di unità, di fiducia nelle persone e nei territori. Gli stessi valori che devono guidare le politiche europee su istruzione, lavoro e coesione sociale”.

E infatti il vertice è stato accompagnato simbolicamente dalla bandiera olimpica di Milano-Cortina, emblema di valori condivisi come inclusione, cooperazione e visione europea. Sul tavolo i grandi temi che attraversano il presente e il futuro dell’Unione: investimenti nelle competenze, centralità dell’istruzione, qualità del lavoro e tutela dei diritti sociali.

L’incontro conferma l’impegno condiviso a rafforzare il ruolo dell’Europa come spazio di opportunità, capace di mettere al centro i cittadini e le nuove generazioni, valorizzando talento, cultura e inclusione come leve di sviluppo sostenibile.



