Nuova sconfitta per Timmermans sulla transizione green

La 'Nature restoration Law', la cosiddetta legge pro-natura, subisce una nuova battuta d'arresto. Dopo la bocciatura nelle commissioni Agricoltura e Pesca, la commissione Ambiente del Parlamento Europeo è costretta a sospendere il voto su questo provvedimento fino al 27 giugno.

Il presidente della commissione, il liberale francese Pascal Canfin (Renew) ha preso atto della spaccatura che si è creata tra i gruppi fanno parte della cosiddetta 'maggioranza Ursula'. Una spaccattura che ha rallentato l'iter della votazione e non ci sarebbero stati i tempi per ultimare le operazioni di voto sui vari emendamenti. Dopo che, con 44 voti a favore e 44 contrari, è stata bocciata la mozione con cui il Ppe chiedeva che venisse rigettata l'intera proposta, gli emendamenti sono stati esaminati uno alla volta, approvati o respinti con uno scarto di uno o due voti, e i tempi delle votazioni si sono ulteriormente dilatati. La seduta della commissione, tenutasi a Strasburgo parallelamente ai lavori della plenaria dell'Europarlamento, era stata già prolungata di 15 minuti, il tempo massimo consentito e, non potendo durare ulteriormente a causa della concomitanza con i voti previsti in Aula, il presidente Canfin ha aggiornato la seduta al 27 giugno.