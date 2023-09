"Con le Ong la Germania viola la sovranità dell'Italia". Musk all'attacco del governo tedesco

Elon Musk ha deciso di portare avanti una crociata contro la Germania e si è schierato al fianco dell'Italia nel braccio di ferro col governo tedesco sulla questione Ong. Da giorni, infatti, Roma lamenta una ingerenza grave da parte della Germania, che ha deciso di finanziare con 8milioni di euro in quattro anni le organizzazioni che operano in mare e a terra (in Italia) nel recupero dei migranti. Mentre il governo di Roma e gran parte degli altri Paesi europei cercando una quadra per evitare le partenze e ridurre, in questo modo, le morti in mare e il traffico di esseri umani, Berlino finanzia le navi che, anche involontariamente, diventano un pull-factor (fattori di attrazione) per le partenze. Ma non solo, versa soldi nelle casse di organizzazioni che mettono in mare navi con bandiera tedesca che poi pretendono di sbarcare in Italia, nonostante la bandiera sia di per sé stessa indicazione di territorio.

In questo contesto il tycoon sudafricano ha deciso di intervenire e di condividere un post in cui viene data notizia della presenza in mare, a ridosso dell'Italia, di sette navi battenti bandiera della Germania. " L'opinione pubblica tedesca lo sa questo? ", ha chiesto Musk nel suo post, che ha ottenuto inevitabilmente migliaia di condivisioni e milioni di visualizzazioni. Evidentemente punto nel vivo, a rispondere è stato il ministro degli Esteri tedesco, che non ha ancora trovato un momento per replicare all'Italia: " Sì, si chiama salvare vite umane ". Una replica che però non ha incontrato grandi favori da parte degli stessi tedeschi, che secondo un sondaggio vorrebbero che venissero rafforzate le difese europee a sud dell'Italia. Un'opinione che, come dichiarato da una cittadina tedesca, non sembra interessare particolarmente al governo "semaforo" tedesco, composto da forze politiche di sinistra.

" Se un governo in democrazia va contro la volontà del popolo dovrebbe essere rimosso ", ha replicato Musk, sottolineando indirettamente quale sia il principio che determina l'esistenza di una democrazia. E quindi, replicando al ministro degli Esteri tedesco circa la sua affermazione sul "salvare vite umane", il patron di Tesla ha scritto: " Quindi ne sei realmente orgoglioso. Interessante. Dubito che la maggioranza dell'opinione pubblica tedesca ti sostenga. Lo hai chiesto? ".