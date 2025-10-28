Pace, green deal e Ue. Ecco cosa si sono detti Orban e Salvini

"È sempre bello stare in compagnia di un collega patriota! Oggi a Roma ho avuto colloqui produttivi con il mio amico Matteo Salvini". Il premier ungherese Viktor Orban commenta così su X l'incontro avuto questa mattina con il vicepremier e leader della Lega nella sede del ministero delle Infrastrutture.

"Siamo uniti nel nostro impegno a difendere le nostre nazioni e a costruire un'Europa forte di Stati sovrani", conclude Orban nel suo tweet dopo aver salutato Matteo Salvini con un caloroso abbraccio. Il premier ungherese, che ieri ha incontrato Papa Leone XIV e Giorgia Meloni, all’uscita dal ministero non ha rilasciato alcuna dichiarazione evidentemente irritato con la stampa italiana per come è stata presentata la sua due giorni romana. Dal Carroccio fanno sapere che "l'affettuoso incontro" tra i due leader è stata l’occasione per "fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici". Nel corso di circa un'ora sono stati trattati vari temi "come la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell'Unione europea" e vi è stata "massima sintonia sul contrasto all'immigrazione clandestina".

Salvini e Orbán, infine, "si sono soffermati davanti al plastico del Ponte sullo Stretto, collocato all'ingresso del Ministero: è un'opera che crea aspettative e curiosità anche a livello internazionale". Il vicepremier e ministro del Mit ha invitato il premier ungherese a partecipare "all'avvio dei cantieri".