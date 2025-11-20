Al via il Cdm a Palazzo Chigi: dall'Ilva all'energia, tutti i nodi sul tavolo

È iniziata la riunione del Consiglio dei ministri presieduta dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Diversi i punti all'ordine del giorno, in primis un decreto legge con misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex-Ilva, a cui è stato dato il via libera.Il dl contiene norme per il via libera ai fondi per la formazione dei lavoratori, come anticipato negli incontri con i sindacati, e portare l'integrazione della Cig al 70%.
Nella convocazione, sono stati elencati anche diversi altri temi:
- Schema di disegno di legge: Istituzione del Registro Unico Nazionale dei dispositivi medici impiantabili - esame preliminare (Salute)
- Schema di decreto legislativo: Disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto - esame definitivo (Economia e finanze)
- Schema di decreto legislativo: Disposizioni integrative e correttive in materia di Irpef e Ires, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione - esame definitivo (Economia e finanze)
- Schema di decreto legislativo: Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l’aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 - esame definitivo (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione - Giustizia)
- Schema di decreto legislativo: Modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili - esame definitivo (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione - Economia e finanze)
- Schema di decreto legislativo: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali - esame preliminare (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione - Imprese e made in Italy)
- Schema di decreto legislativo: Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali - esame definitivo (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione - Salute)
- Schema di decreto legislativo: Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160 – esame definitivo (Imprese e made in Italy)
- Schema di decreto legislativo: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” - esame definitivo (Presidenza - Pubblica amministrazione - Riforme istituzionali e semplificazione normativa - Ambiente e sicurezza energetica)