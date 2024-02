Parte subito malissimo la lista di Santoro in difficoltà sulle firme

La nuova avventura politica di Michele Santoro (nella foto) parte male. L'ex conduttore Rai, in vista delle Europee, ha presentato la sua lista «Pace terra dignità», ma deve ancora superare lo scoglio della raccolta firme.

Un'impresa ardua per l'ennesimo movimento di sinistra. Santoro deve raccogliere 30mila firme per ogni circoscrizione. Ma non solo. In ogni Regione della circoscrizione devono essere raccolte almeno 3mila firme. Il conduttore assicura che, se fallirà l'obiettivo, non si avvarrà della possibilità di sfruttare il simbolo di Rifondazione e il collegamento alla Sinistra europea, per bypassare la raccolta firme «perché vorrebbe dire che gli italiani non sono interessati al nostro progetto». Il discorso cambia se entra in gioco l'Alleanza Verdi-Sinistra Italiana nei cui confronti le porte sono aperte, anzi spalancate. In quel caso si tratterebbe di un accordo tecnico accettabile. «Siamo apertissimi a Sinistra Italiana fino all'ultimo minuto. Insieme potremo arrivare al 6%», prevede il conduttore di Servizio Pubblico che, al termine dell'evento, si sfoga con i suoi e, riferendosi ad Avs dice: «Stanno facendo un favore al Pd...». Nicola Fratoianni, intercettato a Montecitorio dal Giornale, replica ironicamente: «Il 6%? Ah, quindi loro portano l'1,5%...». Al momento, al fianco di Santoro, oltre a Rifondazione Comunista di Maurizio Acerbo, si è schierato Mera 25, il partito vicino a Diem 25, il movimento dell'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis. L'ex Cinquestelle Piernicola Pedicini, oggi europarlamentare dei Verdi europei, ha annunciato che si candiderà. Anche il vignettista Vauro si dice disponibile a candidarsi.

Cristian Romaniello, ex deputato M5S che ci dice: «Ho conosciuto Santoro all'inizio del 2022, quando era appena scoppiata la guerra in Ucraina risposi al suo appello per la pace. Da lì è inizia un rapporto che dura ancora oggi». Grande assente Potere al Popolo che si è sfilata dal progetto santoriano ancor prima della presentazione ufficiale. Santoro, a tal proposito, rispondendo a una domanda del Giornale, ha detto: «In realtà, nessuno li ha invitati...».