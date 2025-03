Patente di guida, cambia tutto: età, rinnovi e digitalizzazione, cosa c'è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'intesa raggiunta a Bruxelles dal Parlamento e dal Consiglio europeo per quanto concerne la revisione della direttiva comunitaria sulla patente di guida, per gli automobilisti del'Ue sono in arrivo delle importanti novità. L'accordo, arrivato nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 marzo, prevede l'introduzione di una forma digitale del documento, l'abbassamento a 17 anni di età per la guida accompagnata, una variazione sul corso di validità e l'introduzione di nuove norme di sicurezza specie per i neopatentati. Il prossimo passo sarà la ratifica da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio europeo e del nuovo Parlamento che sarà eletto il prossimo giugno.

Documento digitale

La patente digitale diventerà il nuovo standard di emissione per tutti i cittadini dell'Unione europea, e verrà inserita nel portafoglio comunitario di identità digitale: riconosciuta in tutto il territorio dell'Ue, sarà accessibile tramite smartphone o altri dispositivi elettronici e consentirà di snellire le procedure amministrative ad essa collegate o l'iter per ottenere il rinnovo o la sostituzione del documento. Ciò nonostante, comunque, la forma fisica non verrà cancellata, per cui ci sarà sempre la possibilità di chiedere e ottenere la classica tessera. Gli Stati membri avranno ora 4 anni di tempo per far proprie le nuove disposizioni e al massimo 5 annni e mezzo per implementare la tecnologia (entro la fine, cioè, del 2030): nel nostro Paese la versione digitale è gia disponibile da dicembre 2024.

Durata e neopatentati

Premesso il fatto che i Paesi dell'Ue sono incoraggiati a perseguire una linea politica dura per quanto concerne la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, i neopatentati saranno soggetti a norme ancora più severe e stringenti per il periodo di prova minimo di due anni stabilito a seguito dell'accordo raggiunto da Bruxelles

Sarà possibile per gli Stati membri autorizzare la guida accompagnata a partire dai 17 anni, ma il cambiamento è in arrivo non solo per le automobili. La patente per camion, infatti, si potrà ottenere già a 18 anni, anziché dai 21 come accade oggi, mentre quella per autobus con un massimo di 16 passeggeri a 21 anni, invece degli attuali 24, "a condizione che i candidati siano in possesso di un certificato di idoneità professionale" : l'obiettivo è quello dichiarato di "mitigare la carenza di autisti professionisti".

Sia la versione fisica che quella digitale della patente per guidare autovetture e motocicli avranno una durata di 15 anni (5 per camion e autobus), che si ridurranno a 10 qualora il documento funga anche da carta d'identità

Controlli

Per ottenere la patente i candidati dovranno sottoporsi a un controllo medico comprendente la verifica della vista e delle condizioni cardiovascolari, che potrà essere soppiantato per quanto concerne le patenti per auto e moto da un'autovalutazione o da misure alternative in caso di rinnovo.

Oltre ciò, gli eurodeputati hanno disposto che per conseguire il documento i candidati debbano essere preparati

al meglio sulla sicurezza nell'uso del cellulare, sui rischi inerenti gli angoli ciechi, sui sistemi di assistenza alla guida e sulla conduzione del mezzo in condizioni difficili come accade su neve o su asfalto bagnato.