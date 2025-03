Arriva una nuova regola Ue per quanto riguarda le patenti di guida: di cosa si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

I continui incidenti che si verificano per le strade nostrane, ma anche nel resto dei Paesi europei, hanno infine spinto l'Ue a prendere dei provvedimenti, intervenendo anche sulle patenti di guida. A tal proposito il Consiglio Trasporti dell'Ue ha recentemente approvato una nuova norma che mira ad incrementare la sicurezza in strada.

I dati, purtroppo, sono preoccupanti. Si parla di 19.800 morti per incidente stradale solo nel 2024, con una diminuzione (-600) rispetto al 2023. Lo scopo è quello di dimezzare il numero delle vittime entro il 2030. Da qui la nuova regola relativa alle patenti di guida, e al loro relativo ritiro/sospensione in caso di trasgressione.

Al momento la nuova norma è stata approvata, ricevendo anche il via libera del Parlamento, ma ancora non si sa quando entrerà in vigore. In sostanza, la regola prevede il ritiro della patente non solo entro il Paese in cui viene commessa l'infrazione, ma anche in tutti gli Paesi appartenenti all'Unione europea. Ad oggi, se un cittadino italiano commette una violazione in Germania, si vedrà la patente ritirata in Germania, ma nulla gli vieterà di tornare al volante in Italia. Con la nuova regola non sarà più così: il ritiro sarà valido ovunque.

Questo provvedimento è previsto in caso di violazione per eccesso di velocità (più di 40-60 km/h), guida in stato di ebbrezza/sotto sostanze stupefacenti, o comportamente rischiosi (impiego del telefono, patente scaduta, etc).

Il Paese in cui è avvenuta la violazione, con conseguente ritiro della patente, dovrà comunicare con la Nazione di provenienza entro 10 giorni. L'informazione sarà trasmessa su una piattaforma, e in questo modo il provvedimento verrà reso noto e sarà effettivo in tutti gli Stati Ue.

Come abbiamo visto, solo alcune infrazioni porteranno a un provvedimento tanto severo.

In questo modo l'Unione europea spera di poter scoraggiare certi comportamenti pericolosi alla guida. Un ruolo importante lo avrà sicuramente la piattaforma dedicata alla condivisione dei dati.