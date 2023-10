"Pause umanitarie per Gaza". I 27 dell'Ue si accordano sulle conclusioni

Al Consiglio europeo è stato trovato un accordo tra i 27 sul capitolo delle conclusioni riguardante il conflitto in Medio Oriente. Alla fine, dopo alcune ore di discussione sulle conclusioni a prevalere alla fine è la terminologia " corridoi umanitari e pause per esigenze umanitarie " per consentire l'accesso di aiuti per i palestinesi di Gaza. Un compromesso diplomatico tra le diverse posizioni assunte dai Paesi dell'Unione. Nelle conclusioni approvate " il Consiglio europeo esprime la sua più grande preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria a Gaza e chiede un accesso umanitario continuo, rapido, sicuro e senza ostacoli e aiuti per raggiungere i bisognosi attraverso tutte le misure necessarie, compresi i corridoi e le pause per le esigenze umanitarie ".

Quella locuzione, con sottolineatura sulla forma plurale, che ha permesso il raggiungimento dell'accordo, è stata caldeggiata soprattutto da Germania e Italia e sgombra il campo da qualsiasi forma di interpretazione: non è una richiesta di cessate il fuoco. Numerosi Paesi europei, compresa la Spagna di Sanchez e l'Irlanda caldeggiavano per questa conclusione. Altri, invece, caldeggiavano la "pausa" al singolare, con riferimento alla sola azione di Israele. Nel confermarsi al fianco di Israele, i 27 si proclamano fermamente impegnati e convinti a lavorare per sconfiggere Hamas, scongiurare l'escalation e aprire la strada a una soluzione a due Stati. È questa la strada indicata da Giorgia Meloni, secondo la quale, ha ribadito, servirà allora dare " concretezza alla questione palestinese " e " maggiore peso all'Anp ".

Dagli Stati Uniti, è arrivato l'appoggio di Joe Biden. La Casa Bianca, infatti, fa sapere che sosterrà le " pause umanitarie " nella guerra tra Israele e Hamas per Gaza. Secondo il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, si tratta di " pause sul campo di battaglia localizzate, temporanee e specifiche in modo che l'assistenza umanitaria arrivi alla popolazione che ne ha bisogno o che le persone possano lasciare la zona in relativa sicurezza ". Su questa base, aggiungono " pensiamo che sia un'idea da esplorare " e che le pause potrebbero durare " ore " o " giorni ". Kirby ha spiegato che non si riferisce al " cessate il fuoco " chiesto dal Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e da diversi governi.