La Pec è obsoleta, arriva la Rem: cos'è e come funziona

È tempo di dire addio alla Pec, ossia alla Posta elettronica certificata, strumento con il quale è possibile ricorrere a un messaggio di posta elettronica con il medesimo valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento, con prova di invio e consegna.

Il progredire della tecnologia sta portando ad emergere nuove possibilità, e così anche la email certificata ormai divenuta di uso comune dovrà andare in pensione per essere sostituita dalla Rem.

Che cos'è la Rem?

Con l'acronimo Rem si intende Registered electronic mail, ossia Registro elettronico mail. È il nuovo strumento europeo volto a migliorare il vecchio modello della Pec. Si potranno allo stesso modo inviare e ricevere messaggi di posta elettronica certificata, ma non solo in Italia, bensì in tutta Europa.

Proprio come la Pec, la Rem potrà certificare ora e data di invio, oltre alla ricezione del messaggio e all'integrità del contenuto. Non solo. Avrà anche facoltà di certificare l'identità del possessore dell'indirizzo Rem.

Come funziona?

Inviando documenti con la Rem, si ha la certezza che l'email arriverà solo e soltanto al destinatario indicato, nessuno potrà interferire. Nessun altro, inoltre, potrà inviarla, anche se collegato al nostro stesso computer. L'identità del proprietario dell'indirizzo email sarà verificata tramite strumenti come spid, firma digitale o cie. Servirà infatti l'autenticazione a due fattori per poter effettuare l'accesso.

Infine, i rigidi protocolli della Rem chiedono la registrazione dell'utente presso un Rem Service Provider, che garantisce e certifica l'identità del possessore dell'indirizzo, così come quella del destinatario dell'email. Viene inoltre assicurata una maggiore difesa da attacchi hacker.

Ci sono differenze fra Pec e Rem?

Come abbiamo visto, la Rem dovrebbe garantire una maggiore sicurezza dalle violazioni informatiche. La Pec, inoltre, non è in grado di verificare l'identità del mittente e del destinatario, dato che per accedere al servizio non c'è alcun obbligo di confermare la propria identità.

Perché la Pec è obsoleta

È stato deciso di sostituire la Pec perché ormai non era più al passo con i requisiti stabiliti a livello europeo. Non potendo garantire l'identità del possessore dell'indirizzo email, non poteva più essere considerata uno strumento sicuro.

Quando ci sarà il passaggio

L'obbligo di munirsi di Rem al posto della Pec scatterà entrò il 2024. questo, almeno, quanto stabilito sino ad ora dall'Unione europea. Avremo a disposizione tutto il 2023 per effettuare il passaggio.