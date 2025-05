Pfizergate, i giudici bocciano la von der Leyen. L'Ue: "Pronti a chiarire su sms"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Tribunale dell’Unione europea ha accolto il ricorso presentato dal New York Times e dalla cronista Matina Stevi annullando la decisione con cui la Commissione Ue aveva negato l’accesso agli sms scambiati tra Ursula von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla nel periodo tra il primo gennaio 2021 e l'11 maggio 2022.

Se l’esecutivo europeo aveva motivato il rifiuto con l’asserita mancanza di tali documenti, per i giudici la Commissione guidata dalla von der Leyen non ha fornito spiegazioni credibili e dettagliate sulle ricerche effettuate per individuare i messaggi in questione. Stesso discorso a proposito dei criteri adottati per considerare irrilevanti gli sms nell’ambito dell'approvvigionamento dei vaccini contro il Covid-19.

"Le risposte fornite dalla Commissione durante l'intera procedura si basano su ipotesi o su informazioni imprecise e variabili” quanto sottolinea il Tribunale Ue, per poi rimarcare che “Stevi e il New York Times hanno fornito elementi coerenti e rilevanti a sostegno dell'esistenza degli scambi, in particolare tramite sms" tra la von der Leyen e il CEO di Pfizer. Per le toghe è dunque superata la presunzione di inesistenza di quei documenti: "In questa situazione, la Commissione non può semplicemente affermare di non possedere i documenti, ma deve fornire spiegazioni credibili che permettano al pubblico e al Tribunale di comprendere perché quei documenti non si trovano".

La Commissione europea non ha fornito una giustificazione plausibile circa il mancato possesso dei documenti, non ha chiarito se i messaggi siano stati cancellati "e, in tal caso, se ciò sia avvenuto in modo automatico o deliberato, o se il telefono della presidente sia stato sostituito nel frattempo”. In base a quanto previsto dal Regolamento Ue sull’accesso ai documenti, il pubblico ha diritto al massimo grado possibile di trasparenza sugli atti in possesso di Bruxelles. Ora l’istituzione è chiamata a rimediare al vuoto giuridico. È possibile appellarsi alla sentenza entro due mesi e dieci giorni, ma solo per questioni di diritto.

L’Ue ha subito preso posizione. "La Commissione esaminerà attentamente la decisione del Tribunale e deciderà i passi successivi. A tal fine, adotterà una nuova decisione" con "una spiegazione più dettagliata", quanto si legge in una nota dopo la sentenza dei giudici di Lussemburgo. "La trasparenza è sempre stata di fondamentale importanza per la Commissione e la presidente von der Leyen" si legge ancora. Bruxelles pone inoltre l’accento sul fatto che il Tribunale “non mette in discussione la politica della Commissione in materia di accesso ai documenti": "Tali norme mirano a garantire l'integrità degli archivi della Commissione e la piena trasparenza, assicurando che i documenti importanti redatti o ricevuti dalla Commissione siano facilmente accessibili ai cittadini dell'Ue interessati".

La Commissione continuerà a rispettare il quadro giuridico e i suoi obblighi, conclude il comunicato: “Restiamo pienamente impegnati a garantire apertura, responsabilità e una comunicazione chiara con tutte le parti interessate, comprese le istituzioni dell'Ue, la società civile e i portatori di interesse".