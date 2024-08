"Potenziare la flotta aerea antincendio dell'UE". Interrogazione urgente al Parlamento Europeo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'interrogazione urgente è stata presentata alla Commissione Ue dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Ruggero Razza, coordinatore per il gruppo Ecr della sottocommissione per la Sanità pubblica e sottoscritta dal capodelegazione Carlo Fidanza, dal co-presidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini e da gran parte degli eurodeputati di FdI al Parlamento europeo.

Il contenuto

" Quali azioni concrete e urgenti la Commissione europea intende intraprendere per potenziare significativamente la capacità di risposta dell'Ue agli incendi, inclusi piani dettagliati e tempistiche per nuovi mezzi aerei e terrestri. Come intende semplificare e accelerare le procedure burocratiche per l’acquisizione e mobilitazione di queste risorse, mantenendo elevati standard di sicurezza e trasparenza. Sono attualmente in fase di sviluppo brevetti o progetti nel settore dei velivoli antincendio che l’Ue sta considerando e intende la Commissione favorire un partenariato europeo per la realizzazione di velivoli con il coinvolgimento degli Stati membri? "

Sono questi i contenuti principali dell'interrogazione, dovuta: " All'escalation degli incendi boschivi - si legge ancora nel testo - aggravata dall’innalzamento delle temperature e dalla siccità prolungata che minaccia la coesione europea, il patrimonio naturale e l’economia ".

I dati preoccupanti

Nel 2023, oltre 180.000 ettari sono andati in fiamme in Europa, il 29% in più rispetto agli ultimi vent’anni. Un’emergenza che assume una portata continentale, richiedendo una risposta tempestiva e coordinata. Nonostante gli sforzi finora compiuti, la flotta aerea antincendio dell'UE rimane insufficiente. " L’introduzione prevista di 12 nuovi Canadair – specifica infatti l’interrogazione - non appare tempestiva rispetto all'urgenza della situazione ".

I Canadair per lo spegnimento degli incendi, grazie alla loro capacità di prelevare e rilasciare grandi quantità di acqua, permettono una risposta efficace agli incendi, diventati ormai una vera crisi europea.