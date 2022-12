"Ci impediscono di firmare". Protesta della Lega sulla risoluzione del Parlamento Ue

Protesta della Lega per l'atteggiamento tenuto dall'Europarlamento. Stando alla denuncia, la Camera avrebbe impedito ai deputati del Carroccio e al gruppo sovranista di Identità e Democrazia di poter prendere posizione sul Qatargate firmando la risoluzione comune.

Il cuore dell'Unione Europea, duramente colpito dallo scandalo delle mazzette che ha coinvolto anche Antonio Panzeri, sanguina ancora copiosamente. Nel tentativo di porre rimedio alla situazione, il Parlamento Europeo si era riunito in plenaria proprio ieri, mercoledì 14 dicembre.

La risoluzione

All'ordine del giorno la risoluzione unitaria dell’Eurocamera in cui viene rischiesto di "sospendere tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar, in particolare per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti e tutte le visite programmate, fino a quando le accuse non saranno state confermate o respinte" .

Non solo. Nel documento bipartisan gli eurodeputati hanno proposto anche "la sospensione dei badge di accesso dei rappresentanti degli interessi del Qatar" , nonché "l’istituzione di una commissione speciale in materia di trasparenza, integrità e corruzione" , oltre che di scegliere il prima possibile "un vicepresidente dedicato e incaricato sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione".

Sempre all'interno della risoluzione, la commissione europea viene esortata a presentare il prima possibile una proposta per istituire un organismo etico, oltre che a garantire la trasparenza includendo dati come il bilancio e il numero del personale.

La denuncia della Lega

Il Carroccio denuncia di essere stato escluso dalla sottoscrizione di suddetta risoluzione comune, che dovrà essere votata in aula nelle prossime ore. "Ennesimo episodio scandaloso e ambiguo a Bruxelles. Dopo aver partecipato attivamente alla proposta di risoluzione congiunta con tutti i gruppi dell'europarlamento per condannare i fatti del Qatargate, è stato impedito alla Lega e al gruppo ID (Identity and Democracy) di firmarlo, ostacolandone la presa di posizione" , segnala su Facebook il gruppo guidato da Salvini.