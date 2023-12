La festa di Atreju. Rama: "Italia paese fratello". Musk: "Fate figli"

La terza giornata di Atreju, quella dedicata agli ospiti internazionali, inizia col botto. La sala Emanuela Loi accoglie calorosamente Giorgia Meloni che, arrivata per seguiren i dibattiti con il premier albanese Edi Rama e con il patron di X Elon Musk, riceve subito una standing ovation.

"Ritengo che si è fatto un rumore sproporzionato sulla storia di questo accordo, naturalissimo... nessuno si deve meravigliare o spaventare o sorprendere quando facciamo accordi di comune intendimento e beneficio ", spiega Rama riferendosi all'intesa sui migranti raggiunta con l'Italia. Il premier albanese considera "un onore dare una mano quando l'Italia ce lo chiede" e descrive come l'Albania come "un amico speciale dell'Italia" . E aggiunge: "Dobbiamo fare di tutto per essere il Paese fratello d'Italia". Secondo Rama, l'Albania è un Paese europeo anche se non fa parte dell'Ue e, in maniera caustica, ribadisce: "Questo non lo decide Bruxelles ma la geografia". E, di fronte alle critiche che l'Italia ha ricevuta per aver stipulato questo accordo, dice: "Se lo facesse la Francia nessuno si scandalizzerebbe, anzi diremmo finalmente la Francia sta facendo qualcosa in più".

Durissimo il commento verso coloro che "fanno la morale" e che, finora, non ha fatto niente: "Io dico o ci dite come fare meglio o state zitti". Rama ha, poi, ricordato l'aiuto che l'Italia ha dato agli albanesi quando scappavano da Tirana e in occasione del terremoto. "C osa hanno chiesto all'Albania? Soldi? No, lo hanno fatto e sono andati via. Quindi perchè dovevamo chiedere soldi all'Italia?" , ha sentenziato Rama che sull'accordo ha aggiunto: " Se funzionerà sarà un bene, sennò avremo fatto tutto per farlo funzionare".

Rama non si dice preoccupato per lo stop deciso dalla Corte costituzionale albanese: "perché per la Costituzione è automatico sospendere un accordo per prenderlo in considerazione prima della ratifica del Parlamento" . Il premier albanese, pertanto, si dice "fiducioso perché l'accordo non ha nulla di incostituzionale" e ritiene che prima di marzo arriverà la decisione perché "bisogna che entrambi i governi sappiamo se possono andare avanti o no" . Rama chiede "rispetto" e respinge con decisione ogni paragone tra l'Albania e Guantanamo. A chi paragona l'accordo fra Italia e Albania sui migranti a "Guantanamo" è bene ricordare che serve rispetto. Su Giorgia Meloni dice che "è andata contro tutti i pronostici dell'apocalisse fascista" e, rivolgendosi direttamente a lei, aggiunge: "Stai facendo qualcosa di molto importante passando da un sovranismo nazionale a un sovranismo europeo". L 'obiettivo dell'accordo comune è la lotta all'immigrazione clandestina e una gestione europea del fenomeno perché " o la gestiranno i criminali o le istituzioni". Il premier albanese, poi, non ha dubbi sul fatto che "più grande e indiscutibile leader della sinistra" sia Papa Francesco. E poi precisa: "P arlo della sinistra europea e mondiale, non dico che devono scegliere il Papa come leader del Partito democratico".

Dopo una lunga attesa, Elon Musk sale sul palco di Atreju, con una dei suoi figli sulle spalle, un chiaro segnale del fatto che il tema della demografia è centrale per il patron di X. "E' importante avere figli, senza figli non ci sono nuove generazioni", chiarisce subito il fondatore di Space X e di Tesla. "Qualsiasi incentivo per sostenere i bambini è una mossa intelligente o le persone spariranno", è il pensiero di Musk che profetizza: "La Cina perderà il 40% "della sua popolazione" e ai leader di governo dice: "Assicuratevi di avere bambini per creare una nuova generazione". Musk sottolinea "l'importanza delle culture" e si dice preoccupato per il futuro del Giappone, dell'Italia e della Francia che rischiano di sparire "Dobbiamo mantenere ragionevolmente l'identità culturale dei Paesi, o - dice - quei Paesi non esisteranno più".