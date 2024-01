Ita, l'Ue ferma Lufthansa: ecco quando è atteso il verdetto sull'acquisizione

C’è da aspettare per Ita-Lufthansa. La commissione europea ha infatti avviato un’indagine approfondita sull’acquisizione del 41 per cento per mano del colosso tedesco dei cieli e avrà a disposizione 90 giorni lavorativi. La scadenza è quindi fissata al 6 giugno del 2024, l’esecutivo europeo ha precisato che questo approfondimento non intacca l’esito del procedimento. Non è dunque risultato necessario il lavoro certosino degli ultimi mesi per non incappare in stop che potrebbero costare tempo e denaro.

In base a quanto evidenziato nell’indagine preliminare condotta dalla commissione guidata da Ursula von der Leyen, l’operazione "può ridurre la concorrenza" sul mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri su diverse rotte a corto e a lungo raggio. Ita e Lufthansa sono in forte e stretta concorrenza tra loro nella fornitura di servizi di trasporto aereo di passeggeri su determinate rotte da e verso l'Italia, si legge ancora, per questo la commissione ha intenzione di esaminare una serie di questioni (rotte con l'Europa Centrale, Nordamerica e Asia, possibile dominanza su Milano Linate) e le possibili ripercussioni negative su rotte per le quali altre compagnie aeree fanno affidamento sulla rete nazionale e a corto raggio di Ita per operare i propri voli, con un impatto possibile sui loro servizi verso destinazioni internazionali servite anche da Lufthansa.

Il governo europeo ha rimarcato che l’operazione Ita-Lufthansa è stata notificata lo scorso 30 novembre, mentre l’8 gennaio il colosso tedesco ha presentato una lista di impegni per fare fronte alle riserve preliminari della commissione. Impegni considerati però “ insufficienti ”, sia per portata che per efficacia, e la commissione non li ha sottoposti a verifica con i partecipanti al mercato, come era stato anticipato da indiscrezioni nei giorni scorsi. Ricordiamo che Lufthansa aveva dato la disponibilità a ridurre i voli in partenza da Milano Linate e diretti a Francoforte, Dusseldorf o Stoccarda, i voli in partenza da Roma Fiumicino e diretti a Francoforte, Monaco e Zurigo, e infine i voli in partenza da Milano e Roma verso Bruxelles.