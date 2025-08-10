"Il riposo estivo è un diritto". E il post della Salis finisce nella bufera

Nemmeno in ferie Ilaria Salis riesce a evitare di attaccare il governo, per altro con argomenti pretestuosi, invocando il "diritto alla vacanza", che fa il paio con il "diritto all'eleganza" del suo ex collega di partito. " Finalmente qualche giorno di vacanza. È stato un anno intenso, e il prossimo non sarà da meno ", scrive l'ex insegnante e ora parlamentare europea da 15mila euro al mese. E lei che rivendica le lotte popolari e la vicinanza con gli ultimi, forse dovrebbe evitare di definire il suo un "anno intenso" a fronte di chi, davvero, lo ha avuto e ha guadagnato molto meno di lei. Questione di eleganza e buon senso, ma non di sottigliezze, che però vengono fatte notare anche da chi la segue, perché al di là di qualche "compagno" che sembra compatirla per il duro lavoro svolto, in tanti le fanno notare l'ipocrisia di questo suo messaggio feriale.

" Purtroppo in Italia, con stipendi da fame e un capitalismo straccione, sempre più persone non possono permettersi una vacanza, neanche breve, neanche in piena estate. Molte altre sono costrette a vacanze lampo, inventandosi mille stratagemmi per spendere il meno possibile e facendo molte rinunce. E questo è inaccettabile: un degno riposo estivo non deve essere un privilegio, ma un diritto ", scrive l'europarlamentare. Il Touring Club ha riportato alcuni dati in merito a un sondaggio: il 75% degli italiani nel 2025 farà sicuramente un "viaggio" estivo e la quota di chi dichiarava che sarebbe rimasto "certamente" a casa è del 2%. Ma mette anche in evidenza un altro dato: " Oltre il 90% si è concesso almeno una vacanza nel periodo giugno-settembre prima del 2019 ". È ovvio che chi vive in ristrettezze economiche preferisce rinunciare a una vacanza piuttosto che ad altro, ma è al limite della scortesia verso molti italiani legare il "riposo estivo" che invoca Salis al diritto alle vacanze.