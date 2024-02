Ripristino natura, via libera di Bruxelles: l'ennesima mazzata agli agricolturi

L'ennesima mazzata per il mondo agricolo e della pesca in nome dell'ideologia talebana. Oggi il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la legge sul ripristino della natura con 329 voti a favore, 275 contrari e 24 astenuti. Parliamo di una colonna del Green deal presentato dalla Commissione europea, espressione dell'integralismo distruttivo della sinistra, tale da spingere anche il Ppe - partito della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen - al voto contrario.

La nuova legge fissa l'obiettivo per l'Unione europea di ripristinare almeno il 20 per cento delle aree terrestri e marittime dell'Ue entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Per centrare l'obiettivo, gli Stati membri devono ripristinare almeno il 30 per cento degli habitat coperti dalla nuova legge - da foreste, praterie e zone umide a fiumi, laghi e fondali corallini - da uno stato povero a uno buono entro il 2030, un aumento a 60 per cento entro il 2040 e 90 per cento entro il 2050. La linea del Parlamento è netta: priorità alle aree Natura fino al 2030, poi, una volta in buone condizioni, i Paesi devono garantire che un'area non si deteriori in modo significativo.

Ma la legge sul ripristino della natura ha avuto un percorso a dir poco accidentato. Passata in commissione parlamentare per appena un voto, è stata al centro del lavoro di compromesso tra Consiglio europeo, Commissione e Parlamento. Accettato anche dal Ppe, il testo includeva alcune esenzioni. Ieri, invece, la svolta annunciata dal relatore, il socialista verde spagnolo Cesar Luena Lopez: addio al compromesso, non si fanno sconti sull'agricoltura. Da qui la rottura e il j'accuse del presidente dei popolari Manfred Weber: "Riteniamo ancora che la legge sul ripristino della natura sia mal redatta e non sia mai stata all'altezza del compito che ci attendeva [...] Questa legge non sta dando risultati su questi temi. Stiamo implementando norme burocratiche aggiuntive per i nostri agricoltori in un momento in cui la produzione alimentare e i prezzi alimentari hanno un impatto diretto sulla vita degli europei" .