Scandalo Qatargate, Antonio Panzeri in libertà: era agli arresti domiciliari

Articolo in aggiornamento

Antonio Panzeri è stato scarcerato. L'ex europarlamentare è al centro del Qatargate, lo scandalo di corruzione e riciclaggio di denato scoppiato al parlamento europeo nel 2022. Era detenuto dal 9 dicembre scorso e dal 6 aprile 2023 era ai domiciliari. La magistratura di Bruxelles ha deciso di rilasciarlo in anticipo, ma in regime di libertà condizionale: non può andarsene dal Belgio o avere rapporti con gli altri indagati. Panzeri sarebbe dovuto restare in carcere fino al 9 dicembre 2023.

Il 17 gennaio aveva negoziato aveva patteggiato con la giustizia belga una pena ridotta ad un anno di reclusione in cambio delle sue confessioni. Gli alti italiani coinvolti nelle indagini sono Francesco Giorgi, il compagno dell'ex vicepresidente dell'Europarlamento Eva Kaili e il deputato del Pd Andrea Cozzolino.