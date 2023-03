"900.000 mila rifugiati: si rischia la catastrofe umanitaria"

Giorgia Meloni sta partecipando al Consiglio europeo e sul tema dei migranti ha fatto sentire la sua voce. Stando a fonti europee riportate dall'agenzia Ansia, il premier italiano ha acceso i riflettori sulla crisi in Tunisia: " Se crolla del tutto si rischia una catastrofe umanitaria, con 900mila rifugiati ". I veri passi in avanti sul fronte dell'immigrazione si vedranno concretamente solo al prossimo vertice Ue che si terrà a giugno. Tuttavia, il premier Giorgia Meloni si ritiene soddisfatto del fatto che il dossier stia diventando " un tema centrale " in Europa. Giorgia Meloni, ha evidenziato anche come " occorrano azioni rapide e concrete per evitare una situazione in cui le organizzazioni criminali controllano i traffici umani sulle rotte del Mediterraneo ".

Il merito dell'attenzione che si sta riversando sull'argomento è senz'altro merito dell'arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Fin dal suo insediamento, infatti, il premier ha spinto molto su questo tema, spingendo anche gli altri leader europei a soffermarsi. Infatti, viene definita " una cosa impensabile fino a qualche mese fa ". Per cercare di trovare una soluzione al problema della Tunisia, il premier ha spinto sulla necessità di sbloccare i fondi del Fondo monetario internazionale.

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, durante il suo intervento nel corso dei lavori, ha sottolineato che " la guerra innesca crisi alimentari e di conseguenza da vita a crisi migratorie ". Al termine dei lavori, il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni in materia di migrazioni, si apprende da fonti Ue. Durante la discussione, dieci capi di Stato e di governo hanno preso la parola. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa al termine del vertice, ha dichiarato: " Avevamo deciso di chiedere alla Commissione di fare il punto sulla situazione dopo le decisioni prese nel Consiglio a metà febbraio. C'è stato molto sostegno e approvazione sul modo in cui il lavoro è stato accelerato, soprattutto sul fronte esterno della questione migratoria, con informazioni concrete e operative che sono state condivise con i Paesi membri ".

Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine della prima giornata di Consiglio europeo ha dichiarato che, come Ue, " stiamo rafforzando la capacità di ricerca e salvataggio dei partner nordafricani e questo è stato completato da maggiori sforzi nella lotta contro i trafficanti. Stiamo anche lavorando con i nostri partner nei Balcani e con Stati in altre regioni sui rimpatri ". Ha poi aggiunto che le misure operative sull'immigrazione " sulle quali ci stiamo concentrando sono il lavoro per rafforzare i confini tra la Bulgaria e la Turchia, lanciare due progetti pilota sulla gestione delle frontiere e su come reagiamo all'arrivo di migranti " e " mostrare le migliori pratiche sulle procedure di asilo o rimpatrio ".