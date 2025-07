Aumenti delle sigarette, i tabaccai contro le direttive dell'Ue: "Una proposta scellerata"

Il piano della Commissione europea, che prevede una nuova tassazione sui prodotti del tabacco così da finanziare il bilancio dell'Unione, ha fatto insorgere l'Unione italiana tabaccai (Uit). Il programma, che verrà presentato il prossimo 16 luglio, ha causato non poche polemiche, e tutto fa pensare che ci sarà molto di cui discutere nei prossimi giorni.

Lo scopo dichiarato dall'Unione europea sarebbe quello di scoraggiare il consumo di prodotti nocivi oltre che aumentare le risorse dell'Ue. I numeri sono davvero pesanti. Nella bozza della Commissione, infatti, si legge di un rincaro del +139% sull'accisa minima per le sigarette tradizionali, un aumento del 258% sul tabacco da arrotolare e un incremento del 1.090% su sigari e sigarilli. Giusto per fare un esempio, un pacchetto di sigarette che costa 5 euro potrebbe salire a 6,20 euro. Non sono risparmiate neppure le alternative elettroniche, che subiranno una tassa fra 0,12 e 0,36 euro al millilitro. Insomma, si tratta di una stretta senza precedenti.

In un simile contesto, non sorprende la pronta risposta dei tabaccai italiani. Uit ha definito " scellerata " la proposta dell'Unione europea, affermando che una simile direttiva, se effettiva, metterà in ginocchio migliaia di esercenti, finendo paradossalmente col favorire il mercato del contrabbando.

" Una misura che non tiene conto delle già insormontabili difficoltà operative delle rivendite italiane né del crollo dell'economia del settore in molte aree del Paese. Abbiamo fornito analisi e proposte concrete alla VI commissione Finanze e attendiamo ancora risposte ", dichiarano dall'Unione italiana tabaccai, come riportato da Ansa. " Abbiamo già visto in passato cosa comportano rincari simili. Il rischio concreto è un boom del contrabbando e la perdita secca di gettito fiscale per lo Stato" , ha aggiunto il presidente Uit Pasquale Genovese.

Da qui la richiesta al governo italiano,

affinché intervenga per bloccare la proposta europea. Presto i rappresentanti di Unione italiana tabaccai si incontreranno con la Federazione italiana tabaccai e Assotabaccai. Si preannuncia un'