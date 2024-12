La Salis sta con i detenuti. E Vannacci la gela così

Ascolta ora 00:00 00:00

Il giorno di Natale, Ilaria Salis ha voluto fare visita ai detenuti del carcere di Monza. Non certo una fatica, per lei, visto che ha scelto la struttura che sorge nella città in cui ha sempre vissuto e in cui abitano ancora i suoi genitori. L'europarlamentare ha poi pubblicato un video sul suo profilo social, in cui ha raccontato l'esperienza nella casa circondariale brianzola, non mancano, come sempre, di ricordare che un anno fa lei si trovava reclusa a Budapest. Ma dimentica la ragione per la quale ha trascorso oltre un anno in carcere, ossia la decisione dell'Ungheria di procedere con la custodia cautelare a fronte dell'accusa di aver partecipato a un'aggressione lo scorso febbraio 2023 nella Capitale ungherese. Di diverso avviso, rispetto all'espressione di solidarietà di Salis verso i detenuti, è il suo "collega" Roberto Vannacci, europarlamentare eletto con la Lega.

" L'anno scorso ho passato il Natale in carcere e so che per molti il periodo delle feste è ancora più duro del solito dentro questi luoghi. Il 2024 è stato un anno terribile per le carceri italiane: il numero dei suicidi ha raggiunto le cifre più elevate da quando vengono conteggiate e i detenuti sono costretti a vivere in condizioni degradanti, indegne di un Paese civile ", dice l'europarlamentare di Avs nel video condiviso sui suoi social. Dopo aver messo in evidenza condizioni di sovraffollamento, non certo sconosciute prima del video "rivelatore" di Salis, l'europarlamentare di Avs conclude il suo video: " Oggi, come sempre, ci tengo a esprimere tutta la mia vicinanza ai detenuti, alle detenute e ai loro cari. Forza, resistete, ricordatevi che non siete soli ".