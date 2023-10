"Berlino vuole stoppare i finanziamenti alle Ong": cosa succede in Germania

La Germania non finanzierà più le Ong: è questa l'informazione che è riuscito a ottenere il tabloid tedesco "Bild", secondo il quale degli 8 milioni di euro che sarebbero dovuti entrare nelle casse delle organizzazioni in 4 anni, alla fine ne finiranno solamente 2, quelli stanziati per il 2023. Ma per il 2024 non sono stati inseriti nel progetto, pertanto è plausibile che la Germania abbia deciso di sospendere i pagamenti anche a seguito delle proteste dell'Italia piuttosto vibranti.

Le prese di posizioni e del governo italiano, che ha accusato la Germania di ingerenza, visto che tutti i migranti raccolti in mare dalle navi tedesche vengono poi sbarcati nel nostro Paese, sembrano aver sortito effetto. La stessa opposizione di governo in Germania aveva definito "legittime" le proteste dell'Italia. Dietro la decisione di finanziare le navi e le associazioni a terra ci sono i verdi, che hanno spinto affinché il parlamento approvasse la delibera e il governo le desse seguito, effettuando i primi stanziamenti. Le polemiche sollevante hanno probabilmente fatto leva e spinto i tedeschi a un ripensamento. Anche perché Giorgia Meloni aveva anche minacciato che non avrebbe più fatto sbarcare i migranti delle navi tedesche in Italia, mandandole nel Paese di appartenenza.

" Non è stato un errore. La Cancelleria è contraria a un ulteriore pagamento, il Ministero Federale degli Esteri la vede allo stesso modo ", spiega una fonte interna alla Bild. Tuttavia, la partita sembra non essere ancora chiusa, perché in Germania è il parlamento, e solo il parlamento, che ha l'ultima parola sulle decisioni in merito ai fondi da elargire e i Verdi sembrano essere già al lavoro per fare pressione e includere i due milioni di finanziamento per le Ong anche nel bilancio del 2024.