Meloni-Scholz, c’è l'intesa: il piano per fermare sbarchi e immigrazione clandestina

Il premier Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz si sono incontrati per un bilaterale a margine del Consiglio europeo informale di Granada. Nel faccia a faccia, durato 45 minuti, i due leader hanno discusso dei temi caldi al centro del dibattito comunitario, con particolare attenzione alla questione migratoria.

I due capi di governo hanno espresso "soddisfazione" per l'intesa raggiunta a Bruxelles sul regolamento "Crisi a forza maggiore", ovvero quell'insieme di norme che garantisce agli Stati membri dell'Ue la possibilità di applicare norme specifiche per quanto riguarda la procedura di asilo e di rimpatrio, oltre all'attivazione di meccanismi di solidarietà e cooperazione tra i Paesi per quanto riguarda il ricollocamento dei migranti, l’invio di contributi finanziari a sostengo dell'impianto di accoglienza di una nazione particolarmente gravata dalla crisi e la condivisione di personale competente per l'esame delle domande di asilo politico.

Scholz e Meloni hanno anche rimarcato l'ottimo livello di cooperazione tra Roma e Berlino e si sono dati appuntamento al vertice intergovernativo italo-tedesco, che si terrà a novembre in Germania. Pare, dunque, che le relazioni tra i due Stati stiano procedendo verso il disgelo, dopo le ultime due settimane caratterizzate da una vera e propria escalation politica causata dai flussi anomali di migranti sbarcati sulle coste italiane.

Il primo passo è stato fatto proprio dalla Repubblica federale, che ha accettato di escludere il "nodo Ong" dalle discussioni su un nuovo Patto europeo per la gestione dell'immigrazione. Una decisione, questa, in contrasto con i toni poco concilianti utilizzati da Berlino nel suo scontro diplomatico con il governo di Roma. L'esecutivo di Scholz, infatti, aveva stabilito unilateralmente di sospendere le procedure di accoglienza di migranti provenienti dall'Italia, accusata di non rispettare il Trattato di Dublino. Ulteriore benzina sul fuoco era stata gettata dalla decisione della Germania di finanziare tre organizzazioni non governative impegnate nel Mediterraneo. Nella contesa tra i due Paesi erano intervenuti anche i rispettivi capi di Stato, Sergio Mattarella e Frank Walter Steinmeier, che si erano detti sicuri della ripresa di un dialogo tra i loro governi.

Il passo indietro di Scholz è stato accolto positivamente da Roma, mentre in patria ha attirato diverse critiche. In particolare, molti osservatori hanno giudicato come debole la politica migratoria del governo, accusando la "coalizione semaforo" di aver adottato toni più aggressivi su questo tema per cercare di contrastare l'ascesa del partito di estrema destra Alternative für Deutschland, con l'unico risultato di aver isolato la Germania dal resto dell'Europa.