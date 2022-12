"Test ingiustificati su chi arriva dalla Cina". Ora l'agenzia Ue attacca l'Italia

La decisione del governo di disporre tamponi antigenici obbligatori e il relativo sequenziamento del virus per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia non ha riscontrato il parere positivo dell'Ecdc. L'Agenzia Ue per le malattie ritiene che sia " ingiustificato " lo screening sul Coronavirus sui viaggiatori che arrivano dalla Cina. L'Ecdc ha spiegato che i Paesi dell'Unione europea " hanno livelli relativamente alti di immunizzazione e vaccinazione " e che le varianti che circolano in Cina " sono già in circolazione nell'Ue ".

Il "no" dell'Ecdc

Come riferito dall'Agi, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ritiene che i provvedimenti in questione non siano necessari per l'Ue nel suo complesso. L'Ecdc sostiene che l'aumento dei casi a Pechino non possa avere effetti chissà quanto drammatici sulla situazione epidemiologica europea, " data la maggiore immunità della popolazione nell'Ue/See, nonchè la precedente comparsa e la successiva sostituzione delle varianti attualmente in circolazione in Cina ".

Inoltre viene fatto notare che le potenziali infezioni importate sono " piuttosto basse " rispetto ai numeri già circolanti su base giornaliera, che i sistemi sanitari " sono attualmente in grado di gestire ". Comunque Pechino si trova a fare i conti con un'ondata di contagi impressionante: si teme che la recrudescenza possa avere un impatto sull'Ue che da tempo ha messo alle spalle il periodo peggiore dell'emergenza Covid-19.

La mossa dell'Italia

Diversi Paesi, tra cui Italia, hanno già deciso di imporre test obbligatori a tutti i viaggiatori provenienti dalla Cina. Nel pomeriggio Orazio Schillaci ha tenuto un'informativa al Senato in merito a quanto sta accadendo. Il ministro della Salute ha voluto rassicurare gli italiani: " I timori vanno affrontati razionalmente evitando interpretazioni affrettate e allarmistiche che potrebbero generare sfiducia e inutili paure nella popolazione ".

Schillaci ha chiesto all'Ue di muoversi in maniera compatta per evitare che la misura italiana sia lasciata sola e dunque destinata a fallire. La Francia ha annunciato la volontà di agire in " modo coordinato con gli altri Stati membri dell'Unione europea, come ha sempre fatto dall'inizio della crisi sanitaria ". La presidenza francese ha rimarcato l'importanza di affrontare la questione con un " approccio coordinato ".

La reazione della Cina