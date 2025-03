Caso Huawei, arrestata la collaboratrice di un europarlamentare di FI

Ascolta ora 00:00 00:00

Durante un'operazione di polizia effettuata questa mattina a Caserta, è stata arrestata Lucia Simeone, la collaboratrice del parlamentare europeo di Forza Italia Fulvio Martusciello. La donna è destinataria di un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità giudiziarie belghe. Attualmente, Simeone si trova nel carcere di Secondigliano dove è stata condotta a seguito dell'arresto e su di lei gravano le accuse di associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione. La donna pare risulti indagata nell'ambito del cosiddetto "caso Huawei", che è esploso giovedì a Bruxelles.

Per ora, l'inchieste delle autorità belghe ha condotto all'arresto di quattro persone, che secondo gli investigatori sono legati all'azienda cinese operante nel settore delle telecomunicazioni. Sono sospettate di aver corrotto circa 15 europarlamentari, alcuni dei quali non presenti nella legislatura in corso, al fine di favorire gli interessi cinesi in Europa. Fino all'arresto di Simeone, non c'erano collaboratori di europarlamentari nel registro degli indagati. L'operazione di oggi potrebbe essere legata al sequestro, effettuato nei giorni scorsi, di due uffici di assistenti legati a Forza Italia, rimuovendo poi i sigilli all'inizio di questa settimana.

Il nome di Martusciello, insieme a quello del deputato di Azione Giuseppe Ferrandino, erano stati fatti ieri dai media belgi, secondo i quali i due europarlamentari erano finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura europea (Eppo) ma per un caso che non ha nulla a che vedere

con la vicenda Huawei. L'interrogatorio per Simeone è previsto nel carcere di Secondigliano sabato 22 marzo. Qualche giorno fa, nell'ambito della stessa inchiesta, era stato arrestato