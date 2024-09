"Ha vinto il pragmatismo delle mamme". Così è nata l'intesa su Fitto con Von der Leyen

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni ha portato a casa un altro risultato con la nomina di Raffaele Fitto come vicepresidente della Commissione europea. Benché la sinistra, per puro sentimento di acrimonia nei confronti del presidente del Consiglio e del centrodestra, remasse affinché l'Italia fosse isolata, il nostro Paese ha raggiunto un altro traguardo. L'Italia è tornata centrale nell'Unione europea e il premier non può che esultare. " Nella definizione della Commissione Europea vale il peso delle nazioni, è quello che tento di spiegare da diverso tempo, e noi dobbiamo ricordarci qual è il ruolo dell'Italia: un paese fondatore dell'Unione europea, la terza economia, la seconda manifattura, il terzo Paese per numero di abitanti, è una nazione che conta ", ha dichiarato Meloni ospite di Bruno Vespa nella striscia "Cinque Minuti" dopo il telegiornale di Rai1.

Quella di Meloni è un'Italia non asservita e inginocchiata agli altri Paesi, com'è stata fino al 2022 con la gestione del centrosinistra e la delega a Raffaele Fitto nella Commissione europea per la coesione e il Pnrr " è un risultato molto importante di cui sono molto contenta ". Questo nonostante il non voto a Ursula von der Leyen per la riconferma alla Commissione europea. Ma Meloni e il presidente hanno dimostrato che si può lavorare bene anche quando non si è sempre d'accordo o non ci si inchina solo per interesse politico. " Sull'intesa con von der Leyen ha vinto il pragmatismo delle mamme ", ha spiegato Meloni. Quel pink power che la sinistra predica e la destra mette in atto.

" Dobbiamo anche un pò imparare rispetto anche al dibattito che c'è in Italia. Sbaglia chi pensa che le dinamiche dei partiti in Europa debbano contare più della forza degli Stati membri ", ha proseguito dando una lezione alle opposizioni, che hanno sperato fino all'ultimo che il nome proposto dall'Italia venisse posto ai margini. Sbaglia, ha detto ancora a Bruno Vespa, " chi eventualmente in passato avesse preferito altre logiche rispetto a far valere la forza della nazione, perché l'Italia è una nazione forte, e quindi forse vale la pena di imparare, di saper rivendicare con maggiore determinazione il peso dell'Italia ".

si presenta come seria, affidabile e leale pur non rinunciando a dire quello che pensa per il bene dell'Europa, che è quello che abbiamo fatto

Un concetto che vale soprattutto ora, che con l'attuale governo l'Italia "".