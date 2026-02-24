Vannacci entra nel gruppo europeo dell'Afd: "Difenderemo la sovranità nazionale contro il federalismo europeo"

Roberto Vannacci in una conferenza stampa al Parlamento europeo annuncia la sua entrata nel gruppo dell'Europa delle Nazioni Sovrane, di cui fa parte l'Afd tedesca. Com'è noto Vannacci è uscito dalla Lega (e dal relativo gruppo Patrioti per l'Europa) per fondare il suo movimento Futuro nazionale. Mancava, sino ad ora, un'esatta collocazione politica a livello europea. È arrivata oggi.

"Sono convinto che assieme lavoreremo benissimo. Seguendo il principio di difendere la sovranità nazionale contro il federalismo europeo, rimuovendo la più grande truffa dell'Ue che è il Green Deal. Ancora, puntiamo a proteggere le tradizioni greco romane che hanno sempre caratterizzando l'Europa e abbiamo una posizione molto chiara in materia di immigrazione, che non è solo importazione di forza lavoro ma anche di cultura e civiltà completamente diverse dalle nostre".

Il presidente del gruppo Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), il tedesco René Aust (Afd), accoglie a braccia aperte l'ex parlamentare della Lega: "Per noi è un grande onore poterti accogliere nel nostro gruppo e puntiamo su una eccellente collaborazione. Avremmo accolto solo deputati fedeli ai loro principi non c'è dubbio in questo caso.

Nelle prossime settimane e mesi questa resterà la situazione per fare un lavoro importante al Parlamento europeo e in patria. Abbiamo discusso su punti comuni e differenze e il risultato è che abbiamo pochissime differenze ma possiamo trovare un denominatore comunque per la politica economica e migratoria".