Il vertice Ue sugli asset russi. Tusk: "Soldi oggi o sangue domani"

Si tiene oggi a Bruxelles il Consiglio europeo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si tratta di una giornata decisiva sull'uso dei beni congelati alla Russia. Intanto gli Usa sono in pressing sui 27 per fermare la decisione: Fitch avverte l'Euroclear. Mentre il premier britannico Starmer annuncia che Londra darà a Kiev 2,5 miliardi del Chelsea di Abramovich e minaccia un'azione legale contro l'oligarca russo.Meloni invece in Parlamento frena: "Trovare una soluzione sostenibile non è semplice, serve una base giuridica. Qualsiasi strumento deve rispettare le regole dello Stato di diritto. Il costo sarebbe regalare la vittoria a Mosca".
Orban: "Proposta su asset russi stupida, non c'è sostegno"
"Garanzie per cosa? L'idea è completamente stupida: ci sono due Paesi in guerra, non è l'Ue, sono la Russia e l'Ucraina. E qualcuno, l'Unione europea, vuole sottrarre i soldi di una delle parti in guerra e darli poi a un'altra: è una marcia dentro la guerra. Quindi il primo ministro belga ha ragione: non lo dovremmo fare". Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban al suo arrivo al vertice dei leader Ue. In merito alle dichiarazioni del primo ministro secondo cui la proposta del prestito di riparazione all'Ucraina basato sugli asset russi immobilizzati non è più sul tavolo del vertice, Orban ha precisato che di fatto la proposta è stata "uccisa" perché "non c'è un livello sufficiente di sostegno dietro".
Tusk: "Soldi oggi o sangue domani, leader Ue facciano una scelta"
"Ora abbiamo una scelta semplice. O soldi oggi o sangue domani. E non sto parlando solo dell'Ucraina. Sto parlando dell'Ue. E questa è una decisione che spetta solo a noi. Penso che tutti i leader europei debbano finalmente cogliere questa occasione". Lo ha dichiarato il premier polacco Donald Tusk al suo arrivo al vertice dei leader Ue.