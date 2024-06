Una vittima Annunziata

Gentilissima Lucia Annunziata,

sappia che in merito alle prossime elezioni Europee riponiamo in Lei il massimo delle aspettative per un risultato eccezionale. E questo perché Lei incarna davvero i grandi valori della Sinistra. Prima di tutto la professionalità: pochi hanno offerto, al modico prezzo del canone Rai, una propaganda politica così faziosa come quella di cui Lei è stata capace in così tanti anni di servizio pubblico. Poi la coerenza: nel settembre scorso Lei mise a tacere le indiscrezioni su una Sua possibile discesa in campo per le Europee 2024 dichiarando: «Non mi candiderò col Pd né con nessun altro». Infatti. E infine la lucidità. Ieri in un'intervista rilasciata a Repubblica Lei ha detto: «Non piacevo a Meloni, così ho lasciato la Rai». Oltre a sospettare che forse non piaceva anche a una discreta percentuale di italiani, ci sembra di capire quindi che se Lei se ne è andata da TeleMeloni perché non piaceva a qualcuno, allora significa che è rimasta così a lungo a TelePd perché piaceva a qualcun altro. Ci sentiamo di tranquillizzarLa: in televisione si chiama spoils system; in politica democrazia. Cosa di cui, a differenza del vittimismo, c'è molto bisogno.

E per quanto riguarda la candidatura: ci spiace, gentile Lucia, che da pensionata di lusso Lei rischi di

dover lavorare ancora a lungo. Da un munifico seggio di Bruxelles. Siamo certi che le elezioni per Lei andranno benissimo.

Pensi che persino noi, dopo Cecilia Strada e Marco Tarquinio, la prima che non voteremmo sarebbe Lei.