Ex Caserma Mameli e Pirellino, accelerata ai progetti

Ascolta ora 00:00 00:00

Passi avanti per la riqualificazione dell'ex Caserma Mameli di viale Suzzani e per il «Pirellino» in via Melchiorre Gioia 39, l'ex grattacielo degli uffici comunali venduto con asta record a Coima nel 2019. Partendo dal primo rpoegtto, la giunta ha approvato alcune modifiche allo schema di convenzione urbanistica che servono a completare la cessione dell'immobile dall'attuale proprietario, Cdp Real Asset SGR (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) al Gruppo Ardian. L'operazione nei prossimi anni tra formerà l'ex sito militare dismesso da anni - un'area di oltre 100mila mq - in un moderno quartiere con mix di social housing (50%), residenza libera (42%), negozi, uffici, edifici pubblici. La metà della superficie diventerà parco pubblico, ceduto al Comune. Il piano (nella foto, un rendering), nello specifico, prevede 300 alloggi sociali convenzionati sia in affitto sia in vendita, uno studentato convenzionato da circa 800 posti letto, un parco di quasi 31mila mq e la ristrutturazione dei sei edifici denominati «casermette» lungo via Gregorovius. Tre di queste, per un totale di 11.600 mq, verranno cedute al Comune per servizi di interesse pubblico, attività educative e formazione professionale. E tra viale Suzzani e via Gregorovius ci sarà un «saldo positivo» di 600 piante rispetto alle 476 presenti oggi. Il Piano genererà oneri per 11 milioni di euro e opere a scomputo per oltre 14 milioni. La convenzione con il nuovo proprietario verrà firmata nei primi mesi del 2025, poi potranno partire la gara d'appalto per i lavori e il bando per la gestione delle casermette pubbliche. «Un progetto importante che strappa all'abbandono una grande area ex militare» sottolinea l'assessore Giancarlo Tancredi. E ricorda che tre casermette e Piazza d'Armi sono vincolate dalla Soprintendenza.

Per quanto riguarda il progetto del «Pirellino», Coima nel 2023 ha vinto il ricorso al Consiglio di Stato, si era rivolto per contestare la modifica del Pgt avvenuta dopo l'acquisto.

Non dovrà qundi realizzare «almeno il 40% di edilizia residenziale», e ora la giunta avvia l'iter per una variante parziale al Pgt che dovrà passare in Consiglio comunale. Cantieri per nuovo Pirellino e Torre Botanica nel 2025.