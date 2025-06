A Ezio Greggio la targa Troisi. "Io premiato in memoria sua"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dagli scherzi con Mel Brooks ai set al fianco di Leslie Nielsen, dalle quasi 5mila puntate di Striscia la notizia, tg satirico più longevo d'Italia, ai tanti film dagli anni '80 a oggi: Ezio Greggio non si risparmia e il pubblico rimane sempre incantato nell'ascoltare aneddoti, esperienze, ricordi, episodi di vita vissuta, personale e professionale, che diventano spettacolo grazie alla verve di un mattatore. Ha ricevuto la Targa Argento Massimo Troisi 2025, per la sezione Teatro, grazie al successo del suo ultimo «one man show» Una vita sullo schermo, raccontato sul palco della piazza di Malfa durante il Marefestival Salina, intervistato dal direttore artistico, il giornalista Massimiliano Cavaleri insieme con la collega Nadia La Malfa, conduttrice della kermesse. «Un onore e un piacere per me tornare nella meravigliosa isola di Salina - ha detto Ezio Greggio - questa manifestazione mi è molto cara ed è la quarta volta che partecipo, ho portato qui un pezzettino del mio ultimo impegno teatrale e ricevere un riconoscimento in ricordo di un grande attore come Troisi, cresciuto proprio nel teatro, prima ancora che in tv e al cinema, è un privilegio per rendergli memoria nei luoghi da lui tanti amati e scelti per l'ultimo film Il Postino». Una vita sullo schermo dura due ore e vede in scena Greggio, da solo, tra monologhi, imitazioni, clip dei suoi film e gli sketch passati alla storia della tv come l'Asta Tosta: oltre 30 spettacoli tra Milano, Roma, Torino e in tutte le regioni italiane dove ha riempito teatri grazie ad uno spettacolo che lo consacra quale uno dei migliori intrattenitori e showman italiani.

Il Marefestival Premio Troisi, giunto alla XIV edizione, ha come madrina Maria Grazia Cucinotta, attrice con la quale Greggio ha recitato in Vacanze di Natale 1990: con lui sul palco a ricordare tante altre pellicole iconiche di quel periodo brillante della commedia italiana anche Massimo Boldi, tra i Premi Troisi 2025: «Rappresenta un quarto di Yuppies (film diretto da Carlo Vanzina nel 1986) - ha scherzato Greggio - un momento particolarmente importante per la carriera mia e di Massimo».