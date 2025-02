Una famiglia per essere tale deve costruire la sua storia

Ascolta ora 00:00 00:00

Un giovane padre scopre di avere i giorni contati. È separato e non vuole che, quando non ci sarà più, i due figli piccoli vengano affidati alla ex moglie. Allora costruisce una sorta di famiglia allargata, che faccia le sue veci. Richiama da Napoli la madre, coinvolge il fratello, due cari amici. Ne nasce così una famiglia sgangherata e caotica, chiamata I Fantastici Quattro, i cui partecipanti dovranno superare vecchi rancori e misurarsi con inaspettati problemi, e in cui dramma e paradosso fanno rima con commedia. È Storia della mia famiglia: la nuova serie in sei episodi diretta da Claudio Cupellini, e creata da Filippo Gravino, da domani a disposizione su Netflix. «Nessuno di questi personaggi è pronto per una responsabilità così grande racconta il regista- ma tutti provano a essere per i bambini la famiglia che il loro papà vorrebbe. Una storia di gioie e di cadute, di errori macroscopici e piccoli gesti eroici, in cui ognuno, dando del proprio peggio, cercherà di fare del proprio meglio».

I quattro episodi centrali della serie sono dedicati ciascuno ad un diverso membro dei Fantastici Quattro: raccontano come ognuno di essi affronta il dramma. La madre è piena di rimorsi; il fratello pensa, nonostante tutto, al futuro; i due amici resistono alla tentazione di dedicarsi a sé stessi. «Mi sono informato sulla malattia del mio personaggio racconta Eduardo Scarpetta, interprete di Fausto, il giovane papà dai giorni contati- Mio padre aveva avuto lo stesso male. L'ho studiata per capire meglio cosa possa spingere questo giovane uomo ad elaborare una soluzione così singolare al proprio dramma. Ne nasce una storia al tempo stesso felice e malinconica».

Nel ruolo della madre, una ex parrucchiera che accorre da Napoli a Roma per prendere parte al singolare progetto, c'è Vanessa Scalera (nella foto). «Il mio personaggio è quello di una donna semplice, che nei sentimenti non ne ha mai azzeccata una.

Sa bene, insomma, di non essere stata una brava madre. E forse anche per questo aderisce subito alla singolare richiesta del figlio. Finchè, nel corso della serie, saprà riscattarsi, dimostrandosi più matura di quanto appaia».