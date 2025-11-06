Le "Famiglie sospese" tornano in piazza. E oggi un convegno di Forza Italia

"Condannati per aver comprato casa a Milano" è lo sloga del presidio organizzato domani alle 12,30 davanti al cantiere sotto sequestro di Scalo House in via Valtellina 38 dal comitato delle Famiglie Sospese. Celebreranno simbolicamente un anno dal sequestro dell'immobile, mentre le inchieste sull'urbanistica milanese continuano e il Consiglio di Stato due giorni fa ha dato ragione ai comitati che hanno fatto ricorso contro il Comune sul progetto di via Fauchè, dichiarando illegittimo il ricorso alla "super Scia".

Forza Italia terrà oggi alle 16 presso la Sala Carmagola dell'Hotel dei Cavalieri in piazza Missori il convegno dal titolo: "Milano, trasparenza e visione urbanistica", promosso e coordinato dalla segretaria cittadina e deputata Cristina Rossello. Un momento di confronto e approfondimento con i rappresentanti di comitati, associazioni e ordini professionali sulle prospettive di sviluppo della città. All'incontro parteciperanno tra gli altri il presidente del gruppo Fi al Senato Maurizio Gasparri, Roberto Rosso, Pierantonio Zanettin, Erica Mazzetti, Letizia Moratti, Gabriele Albertini, Massimiliano Salini, Andrea Orsini, Graziano Musella, Alberto Barachini, Alessandro Cattaneo, Licia Ronzulli, il deputato e segretario regionale Alessandro Sorte, l'assessore regionale Gianluca Comazzi e il consigliere Giulio Gallera e il capogruppo in Comune Luca Bernardo.

Nel pomeriggio si svolgeranno i tavoli tecnici coordinati da Rossello, dal vicesegretario cittadino Fabrizio De Pasquale e da Carmelo Ferraro. Tra i rappresentanti di categoria,Federico Filippo Oriana, Marcella Caradonna, Antonino La Lumia, Gianni Verga, il coordinatore delle Famiglie Sospese Filippo Borsellino.