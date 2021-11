Farage e Murdoch: via all'attacco contro la Bbc

All'estero la Bbc è vista di solito come un incrollabile bastione dell'informazione indipendente. Per molti conservatori inglesi, che la accusarono a suo tempo di un pesante pregiudizio anti-Brexit, è invece una sorta di bestia nera, surrettiziamente influenzata dai laburisti. Su questo sentimento intende fare leva Rupert Murdoch che per i primi mesi del 2022 ha progettato il lancio della sua ultima creatura: talkTV.

Anche se ogni paragone con Fox News viene respinto sarà qualche cosa di simile, con commentatori che arriveranno dai giornali che Murdoch controlla in Gran Bretagna (Sun e Times i più importanti). L'imprenditore e il suo braccio destro inglese, Rebekah Brooks (qualche anno fa coinvolta nel caso delle intercettazioni clandestine a danno dei vip britannici) hanno però deciso che non sarà una tv tradizionale ma trasmetterà in streaming, tipo Netflix.

A motivare la scelta, che ha il merito di abbassare drasticamente i costi, sono state anche le difficoltà dall'altro canale che si rivolge a un pubblico di destra e che ha avviato le trasmissioni qualche mese fa.

GbNews, questo il nome dell'emittente, ha esordito in giugno, con soci come l'americana Discovery e un fondo degli Emirati arabi uniti e con un capitale iniziale di 60 milioni di sterline. Le prime parole pronunciate in onda sono state all'insegna del patriottismo: «Siamo fieri di essere britannici», ha detto lo speaker. Ma gli inizi sono stati turbolenti: a poche settimane dal via Andrew Neil, il presidente, per 25 anni tra i maggiori commentatori politici della Bbc, ha dato le dimissioni per divergenze sulla linea editoriale. Gli ascolti, dopo un inizio promettente, sono calati fino a toccare medie di 21mila spettatori, mentre alcuni inserzionisti hanno ritirato i propri spot perché disturbati dai contenuti considerati troppo estremisti.

L'eccezione più vistosa ad una accoglienza meno che tiepida è lo show quotidiano di Nigel Farage, che è subito riuscito a cogliere l'attenzione del pubblico grazie all'abilità del paladino della Brexit, nell'individuare temi popolari e slogan ad effetto.