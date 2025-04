Quattro tipi di mal di testa e come affrontarli

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mal di testa può rappresentare un problema sporadico o molto frequente nelle persone. Quando il mal di testa è sporadico, per esempio una volta al mese o anche meno, non c’è da preoccuparsi, mentre se ricorre sempre più volte a settimana, la cosa migliore è fare un check up medico completo, per capire cosa non vada: si può trattare di semplice problema congenito come di qualcosa di più serio da affrontare. Non bisogna spaventarsi, ma controllare la propria salute non è uno scherzo e la questione non va mai sottovalutata.

Quali tipi di mal di testa esistono

WebMd parla di 4 tipi di mal di testa molto comuni e spiega in cosa consistano, ovvero:

la cefalea tensiva . Quando la si ha, si avverte la testa come in una morsa gigante, cioè un dolore sordo su entrambi i lati della testa, causato dal fatto che i muscoli del collo e della testa di contraggono;

. Quando la si ha, si avverte la testa come in una morsa gigante, cioè un dolore sordo su entrambi i lati della testa, causato dal fatto che i muscoli del collo e della testa di contraggono; l’ emicrania . È probabilmente il tipo di mal di testa più comune. È caratterizzato da un dolore pulsante per lo più su un lato della testa, e a volte il dolore è così forte da essere accompagnato da nausea e vomito;

. È probabilmente il tipo di mal di testa più comune. È caratterizzato da un dolore pulsante per lo più su un lato della testa, e a volte il dolore è così forte da essere accompagnato da nausea e vomito; la cefalea a grappolo . Si può manifestare più volte durante il giorno, e ha delle fasi acute che possono durare da un quarto d’ora a 3 ore;

. Si può manifestare più volte durante il giorno, e ha delle fasi acute che possono durare da un quarto d’ora a 3 ore; la cefalea sinusale. È provocata dalla sinusite.

Tipi di farmaci, rimedi alternative e istinto

Molto spesso, quando ci si reca dal medico, vengono individuate le cause del mal di testa e si agisce su esse attraverso una terapia farmacologica, ma purtroppo troppo spesso si ricorre ai farmaci da banco che non richiedono prescrizione (e senza un consulto precedente): purtroppo perché ci può essere, tra l'altro, chi tende a esagerare. E alcuni farmaci che si usano, ad esempio, contro la cefalea tensiva, come paracetamolo, ibuprofene o aspirina, possono provocare cefalee di rimbalzo.

La forbice dei farmaci che può essere prescritta per i mal di testa è ampissima, e va dai comuni antidolorifici agli antidepressivi, agli anticonvulsivanti, ai triptani, ai decongestionanti, in base appunto alla causa scatetante. Alcune forme di prevenzione passano proprio per i farmaci prescritti: il medico spiega quali siano le prime avvisaglie e quando assumere le medicine. Quindi è richiesta anche una buona dose di istinto, che però arriva anche con l’esperienza, quando si soffre molto spesso di un determinato disturbo e si conosce abbastanza bene il proprio corpo.

Tuttavia, a livello preventivo, ci sono alcuni fattori scatenanti che possono essere evitati. Stress, alcol, cioccolato, alcuni salumi o formaggi, l’umidità, le mestruazioni, il fumo o le luci intense possono essere infatti causa di mal di testa.

Poi ci sono una serie di rimedi alternativi, che non consistono nell’assunzione di farmaci. Per esempio ci sono dei dispositivi che agiscono sui nervi del collo, oppure si può optare per agopuntura (ma deve essere eseguita periodicamente per essere efficace), ossigenoterapia, osteopatia, meditazione e terapia cognitivo-comportamentale (per chi soffre di stress).

Non mancano in questo ambito i rimedi della nonna, ma non sempre hanno efficacia.

C’è chi usa uno una borsa dell’acqua calda, perché caldo e freddo alleviano alcuni tipi di mal di testa, così come altre persone intervengono sulla propriabevendo molta acqua. Contro lo stress ci sono inoltre metodi comeoppure tai-chi.