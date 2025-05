Come alleviare una puntura d'insetto?

Una puntura d'insetto raramente è pericolosa , tranne nei casi di grave allergia, ma può essere dolorosa e causare un prurito fastidioso. Ecco come trattarle per alleviarle, a seconda dell'intensità del prurito e degli altri sintomi (gonfiore, rossore, lesioni, ecc.).

Come faccio a sapere quale insetto mi ha punto?

Puntura di calabrone, ape o vespa? Puntura di zanzara o di ragno? Cimici dei letti, processionarie o acari delle colture ? Spesso non si vede la puntura dell'insetto (o non la si riconosce) e le macchie e i sintomi possono sembrare simili. A volte è difficile distinguere la differenza. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a identificare quale insetto ti ha punto.

I diversi tipi di punture (zanzara, vespa, zecca, ecc.)

Puntura d'ape : l'ape, la vespa, il bombo e il calabrone appartengono alla famiglia degli Imenotteri . Quindi i morsi causano spesso gli stessi sintomi. L'ape lascia il suo pungiglione velenoso nella pelle. Il dolore locale si manifesta immediatamente e provoca gonfiore, arrossamento (edema) e talvolta un leggero indurimento attorno alla zona punta.

: l'ape, la vespa, il bombo e il calabrone appartengono alla famiglia degli Imenotteri . Quindi i morsi causano spesso gli stessi sintomi. L'ape lascia il suo pungiglione velenoso nella pelle. Il dolore locale si manifesta immediatamente e provoca gonfiore, arrossamento (edema) e talvolta un leggero indurimento attorno alla zona punta. Puntura di vespa : i sintomi sono gli stessi. Le vespe, invece, non lasciano il pungiglione nella pelle quando pungono. Hanno un pungiglione liscio che consente loro di pungere più volte senza staccarsi.

: i sintomi sono gli stessi. Le vespe, invece, non lasciano il pungiglione nella pelle quando pungono. Hanno un pungiglione liscio che consente loro di pungere più volte senza staccarsi. Puntura di calabrone : i sintomi sono gli stessi, ma la reazione locale è spesso più grave nel caso di una puntura di calabrone, il cui aculeo è lungo e consente di iniettare il veleno direttamente in un vaso. La puntura è caratterizzata da sintomi quali dolore, gonfiore, edema e talvolta durezza.

: i sintomi sono gli stessi, ma la reazione locale è spesso più grave nel caso di una puntura di calabrone, il cui aculeo è lungo e consente di iniettare il veleno direttamente in un vaso. La puntura è caratterizzata da sintomi quali dolore, gonfiore, edema e talvolta durezza. Puntura di zanzara : le punture di zanzara solitamente non sono dolorose. Una piccola protuberanza rotonda e gonfia che compare subito dopo il morso.

: le punture di zanzara solitamente non sono dolorose. Una piccola protuberanza rotonda e gonfia che compare subito dopo il morso. Morsi di ragno : sono più comunemente chiamati morsi, ma sono rari. L'aspetto del morso varia a seconda del tipo di ragno e della reazione di ogni persona. Nella maggior parte dei casi non è doloroso e più raramente si osserva una reazione cutanea (gonfiore, edema, prurito, ecc.).

: sono più comunemente chiamati morsi, ma sono rari. L'aspetto del morso varia a seconda del tipo di ragno e della reazione di ogni persona. Nella maggior parte dei casi non è doloroso e più raramente si osserva una reazione cutanea (gonfiore, edema, prurito, ecc.). Punture di cimici : le punture di cimici sono spesso indolori al momento della puntura, ma 1 o 2 ore dopo, compaiono prurito e segni rossi sulla pelle, simili a quelli di una puntura di zanzara. Generalmente si verificano tre o quattro punture, spesso consecutive o raggruppate nello stesso punto della pelle.

: le punture di cimici sono spesso indolori al momento della puntura, ma 1 o 2 ore dopo, compaiono prurito e segni rossi sulla pelle, simili a quelli di una puntura di zanzara. Generalmente si verificano tre o quattro punture, spesso consecutive o raggruppate nello stesso punto della pelle. Puntura di zecca : spesso si parla di morso piuttosto che di puntura, perché le zecche si attaccano alla pelle. Non è doloroso e solitamente si manifesta solo come un'insolita macchia nera sulla pelle. Dopo aver rimosso la zecca, è necessario monitorare il morso per un mese e verificare che non si sviluppino sintomi insoliti (placca rossa circolare, stanchezza, mal di testa, febbre, ecc.).

: spesso si parla di morso piuttosto che di puntura, perché le zecche si attaccano alla pelle. Non è doloroso e solitamente si manifesta solo come un'insolita macchia nera sulla pelle. Dopo aver rimosso la zecca, è necessario monitorare il morso per un mese e verificare che non si sviluppino sintomi insoliti (placca rossa circolare, stanchezza, mal di testa, febbre, ecc.). Puntura di Augustat : come la zecca, l'Augustat si attacca alla pelle. Ci inietta la sua saliva, che contiene delle sostanze che provocano la formazione di piccole macchie rosse e gonfie, disposte in fila o in cerchio, seguite da un forte prurito che può durare anche una settimana.

Pomfi: una crema lenitiva per prevenire il prurito

In quali casi? Per tutte le punture di insetti con o senza veleno, siano esse zanzare, tafani , vespe, ecc., se la macchia prude ed è rossa, ma non è troppo grande, applicare una crema antiprurito (ad esempio Eurax) o una contenente un anestetico locale (come la crema Quotane), disponibili in farmacia.

Perché danno sollievo? Queste creme leniscono il dolore del morso e calmano il desiderio di grattarsi.

Come si usano? Dopo aver disinfettato o pulito la zona con acqua e sapone e aver rimosso il pungiglione in caso di puntura di vespa o di ape (se è rimasto nella pelle). Non esitate a riapplicarlo due o tre volte al giorno fino alla completa scomparsa del prurito. Fate attenzione a non usare queste creme su un brufolo infetto o che trasuda.

Nonostante il prurito non sia propriamente doloroso, grattarsi troppo può causare lesioni che possono diventare dolorose , infettarsi e lasciare cicatrici in seguito. Ecco perché è importante curarli.

Allergia: come curare una puntura d'insetto gonfia?

In quali casi? Quando il prurito è molto forte e le punture formano delle protuberanze che si gonfiano, spesso è il segno di una lieve reazione allergica. È allora meglio optare per un gel lenitivo o una crema che contenga un antistaminico o idrocortisone e talvolta entrambi. Non usare in caso di infezione della pelle.

Perché dà sollievo? I corticosteroidi topici riducono l'infiammazione, mentre le creme antistaminiche riducono il gonfiore che si forma attorno alla puntura.

Come si usa? Applicare fino alla scomparsa del prurito , ma non per più di tre giorni. Nei bambini, non prima dei 6 anni se la crema contiene corticosteroidi, 3 anni per gli altri.

Casi gravi di allergia

Le persone che sanno di avere allergie dovrebbero sempre avere a portata di mano un farmaco antistaminico. Se dopo una puntura si manifesta un gonfiore che si diffonde, oppure si hanno brividi e sudorazione, si tratta di una grave reazione allergica. Nei casi più gravi, è possibile lo shock anafilattico (con sintomi quali malessere, difficoltà respiratorie, sudorazione profusa, ecc.), soprattutto nel caso degli imenotteri (vespe, api, ecc.). È meglio andare al pronto soccorso.

Come alleviare in modo naturale una puntura d'insetto?

In quali casi? L'olio essenziale di lavanda fine (o lavanda officinale) è un ottimo rimedio naturale contro tutte le punture di insetti; quello di gelatina di lavanda per punture di veleno (api, vespe, ecc.) . Anche gli oli essenziali sono molto efficaci per alleviare le punture di zanzara .

Perché dà sollievo ? Questi prodotti hanno un’azione antinfiammatoria e anestetica locale. Nell'olio essenziale di aspic di lavanda , la canfora rafforza l'azione anestetica. Sono anche antisettici e cicatrizzanti.

Come si usa? Applicare 1 o 2 gocce di olio essenziale puro sulla zona interessata . Se il prurito è molto intenso, diluirlo in un olio vegetale: dal 5 al 10% del volume, o dal 15 al 20% se il prurito è significativo, e applicare con massaggio. Ripetere fino a sei o sette volte al giorno. La lavanda fine può essere utilizzata a partire dai 3 anni, mentre la lavanda spiga a partire dai 7 anni, ma diluita al 3-5%; A causa del contenuto di canfora, non usare nelle donne in gravidanza o in allattamento e in caso di convulsioni.

Come ridurre in modo naturale il gonfiore causato da una puntura d'insetto?

In quali casi? Se la puntura d'insetto prude e tende a gonfiarsi , sono indicate due piante: la calendula e l'iperico .

Perché dà sollievo? Queste due piante hanno un'azione antinfiammatoria (limitano prurito ed edema) e lenitiva. Sono riconosciuti, tra gli altri, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il trattamento delle irritazioni cutanee.

Come utilizzarli? Sotto forma di macerato (pianta macerata in un olio vegetale), reperibile in farmacia o nei negozi specializzati (Florame, Pranarôm, ecc.).

Applicare massaggiando non appena il prurito ricomincia . Il macerato di iperico è leggermente più cicatrizzante, ma attenzione, è fotosensibilizzante : per evitare brufoli, è meglio usare il macerato di calendula se la zona della puntura è esposta al sole.