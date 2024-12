Apnea notturna del sonno, prima terapia con un farmaco per l'obesità: come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'importante svolta arriva dall'Fda (Food and Drug administration) americana che ha autorizzato il farmaco Zepbound (tirzepatide) dell'azienda Eli Lilly per i pazienti che soffrono di apnea notturna e presentano forme moderate o elevate di obesità. Si tratta del primo trattamento farmacologico per questa patologia.

Cos'è l'apnea notturna

Come spiegano gli esperti, con questo termine si indica " un grave disturbo del sonno in cui il respiro si arresta ripetutamente per un tempo sufficientemente lungo da perturbare il sonno e, spesso, ridurre la quantità di ossigeno e aumentare il livello di anidride carbonica nel sangue" . Gli effetti possono essere molto negativi: dalla sonnolenza diurna al respiro affannoso che può arrivare al soffocamento con una pessima qualità del sonno notturno con numerosi risvegli e pause respiratorie. Fino a questo momento è stata trattata con specifici dispositivi orali e in casi più rari con l'intervento chirurgico.

"Importante passo avanti"

" Questa approvazione dell'Fda segna la prima opzione di trattamento farmacologico per alcuni pazienti con apnea ostruttiva del sonno. Si tratta di un importante passo avanti per i pazienti con apnea ostruttiva del sonno" , ha dichiarato Sally Seymour, direttrice della divisione di pneumologia, allergia e terapia intensiva presso il Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci dell’Agenzia americana parlando del farmaco prodotto dall’azienda Eli Lilly da utilizzare con una dieta ipocalorica e una maggiore attività fisica. Nello studio precedente sono stati arruolari pazienti con questa patologia che usavano una maschera a pressione delle vie aeree, ossia la cura standard, mentre un altro gruppo era composto da pazienti che non riuscivano (o non volevano) usare questo dispositivo.

I risultati dello studio

L'efficacia si è misurata con 10-15 milligrammi di Zepbound che è stato somministrato una volta ogni settimana per un anno: dopo 52 settimane i risultati hanno mostrato una netta riduzione delle apnee notturne ostruttive rispetto al gruppo che aveva ricevuto un placebo e la maggior parte dei pazienti con la cura ufficiale è riuscita anche a perdere peso e gli eventi negativi, al termine della cura, si sono ridotti drasticamente. " Molti casi di apnee notturne non vengono diagnosticati e curati lasciando milioni di persone a rischio di gravi conseguenze per la salute ", ha dichiarato Patrik Jonsson, presidente di Lilly Cardiometabolic Health, in un comunicato stampa dell'azienda.

