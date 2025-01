Aumentano le diagnosi dei tumori della pelle: ecco le cause

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sono per nulla confortanti i dati relativi al 2024 sui nuovi casi di melanoma, uno tra i più comuni tumore della pelle, da quanto si evince dal report dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) che ha da poco pubblicato i dati sui numeri del cancro dello scorso anno nel nostro Paese.

Casi in aumento

Rispetto al 2023, infatti, le stime parlano di oltre quattromila casi in più per un totale di circa 17mila nuove diagnosi ma l'incidenza è notevolmente aumentata non soltanto negli ultimi anni: se nel 2004 i casi registrati in Italia erano seimila, si è arrivati a 11mila nel 2014 fino alle ultime stime per l'anno che si è appena concluso. " Il melanoma è uno dei principali tumori che insorgono in giovane età e costituisce in Italia attualmente il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni ", afferma il professor Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie innovative dell'Istituto Pascale di Napoli.

L'importanza delle terapie

Anche se questi numeri sono molto elevati, c'è da dire che i passi avanti della medicina consentono diagnosi anticipate e soprattutto un importante successo delle terapie con " eccezionali successi " come nel caso dell'immunoterapia che è in grado di curare anche il melanoma metastatico e forme ancora più gravi che fino a pochi anni fa non avevano grosse speranze di successo. " Oggi il 50% dei pazienti sopravvive dopo 10 anni dalla diagnosi ", spiega l'esperto.

Quali sono le cause

Ma come mai nell'ultimio anno la crescita è stata stimata anche del 30%? Ascierto spiega gli " stili di vita sbagliati " ma contemporaneamente ci si controlla maggiormente ed è così che si scopre precocemente il tumore visto che nell'80% dei casi si ha una diagnosi precoce. " Nonostante gli appelli alla prevenzione e a preservare la pelle dalle scottature spesso le persone sottovalutano i danni dell'esposizione al sole senza un'adeguata protezione o del ricorso ai lettini abbronzanti" . Un numero così elevato nel 2024 " può essere letto anche come una maggiore sensibilità della popolazione a sottoporsi a controlli regolari, fondamentali per una diagnosi precoce del tumore ", conclude Ascierto.

Le contromisure da adottare

Per quanto dipende da noi, gli esperti consigliano di proteggersi adeguatamente la pelle quando si è direttamente esposti ai raggi solari non soltanto al mare d'estate ma anche e soprattutto d'inverno e quando si va in montagna dove i

raggi solari sono più intensi. E poi la prevenzione, fondamentale, con screening precoci e periodiche visite dai dermatologi che sapranno controllare al meglio la nostra pelle e riconoscere eventuali campanelli d'allarme.