Chi è più alto può ammalarsi di cancro: cosa dice la ricerca

Non è una regola e quindi non c'è motivo di preoccuparsi più di tanto ma alcuni studi hanno segnalato la possibilità, con un'incidenza comunque bassa, che le persone più alte abbiano maggiori possibilità di contrarre il cancro durante la loro vita.

Gli organi più a rischio

Una ricerca portata avanti dal Word Cancer Research Fund ha esaminato anche i risultati di studi precedenti che mettevano in risalto questo particolare aspetto.

Entrando nel dettaglio, gli esperti spiegano che i fattori di sviluppo che portano a una crescita maggiore durante l'infanzia che fa aumentare l'altezza in età adulta, predispongono a maggior rischio di contrarre tumori specialmente per i seguenti organi: colon, endometrio, ovaio, pancreas, pelle, prostata, rene e seno. " I fattori che portano ad un peso alla nascita maggiore, o le sue conseguenze, aumentano il rischio di cancro al seno in premenopausa", sottolineano i ricercatori. Ma quali sono le percentuali di esposizione, degli alti, per il rischio tumore? Una ricerca britannica di alcuni anni fa spiega che i rischi aumenterebbero del 16% ogni 10 cm di altezza in più e vale sia per le donne che per gli uomini più o meno allo stesso modo.

Quali sono le cause

La domanda principale è: perché le persone alte sono più esposte? Come spiegano alcuni ricercatori a The Conversation, questa relazione è determinata da almeno un paio di fattori. Innanzitutto, chi è più alto ha banalmente più cellule e, da qui, un rischio maggiore come calcolo di probabilità. " Ad esempio, una persona alta probabilmente ha un intestino crasso più lungo con più cellule e quindi più voci nella lotteria del cancro all'intestino crasso rispetto a una persona più bassa" . Per questa ragione, gli scienziati pensano che un tumore possa svilupparsi con " l'accumulo di problemi ai geni che possono verificarsi in una cellula quando si divide per crearne di nuove" . Ecco perchè averne di più espone maggiormente. " Una persona con più cellule nel corpo avrà più divisioni cellulari e quindi potenzialmente più probabilità che si sviluppi un cancro in una di esse", sottolineano gli scienziati.

Un'altra possibilità è dettata dal fatto che negli alti gli organi possono essere più grandi: uno studio ha cercato di capire questo aspetto scoprendo che " la massa dell'organo spiegava la relazione altezza-cancro in otto dei 15 tumori valutati, mentre negli altri sette la massa dell'organo non spiegava la relazione con l'altezza" . Una terza ipotesi riguarda l'ormone chiamato "fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1)" che aiuta nella crescita dei bambini e svolge un ruolo importante quando si diventa adulti con la divisione delle cellule. In questo caso sarebbero prevalentemente due gli organi più esposti. Alcuni studi hanno scoperto che le persone che presentano questo fattore di crescita a livelli più elevati possono sviluppare più facilmente un tumore al seno o prostata.

Come prevenire il cancro

Anche stavolta, la domanda da porsi è la seguente: come poter scongiurare questo pericolo? Una formula magica non c'è ma valgono le raccomandazioni generali utili

per tutti. Innanzitutto stare molto attenti all'alimentazione e praticare sport,ma non dimenticare di fare prevenzione organizzando screening ad hoc che possono mettere in luce eventuali campanelli d'allarme.