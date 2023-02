Coccole e giochi: il pony Arturo del Progetto Islander in visita ai pazienti dell'ospedale Gaslini

Il 15 febbraio è stato scelto per celebrare la Giornata mondiale contro il cancro infantile e in quest'occasione è stato organizzato un evento eccezionale all'ospedale di giorno dell’Istituto Gaslini di Genova, dove Arturo, il pony dell’associazione "Progetto Islander", è potuto entrare per un saluto ai piccoli pazienti.

La Giornata mondiale contro il cancro infantile è stata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità allo scopo di tenere alta l'attenzione, informare e sensibilizzare su una malattia che colpisce ogni anno in Italia migliaia di bambini e di adolescenti. Per regalare qualche momento di svago e sorrisi ai piccoli pazienta, "Progetto Islander" onlus, l’associazione di Nicole Berlusconi che si occupa del recupero e della riabilitazione di cavalli e altri animali maltrattati, ha organizzato l'incontro dei giovanissimi pazienti, oltre che con il pony Arturo, anche con l'asinello Salvo e la cagnolina Ciska.

Per l'associazione non è stata una novità, visto che mensilmente si reca presso la struttura sanitaria ligure dedicata ai bambini con alcuni dei suoi animali per aiutare i piccoli pazienti del reparto di neuropsichiatria, incontrandoli nel cortile antistante il reparto. Un occasione di incontro e crescita per tutti i bambini coinvolti, capace di regalare emozioni e nuove consapevolezze. L'evento del 15 febbraio, però, è eccezionale per le modalità in cui si è svolto, perché il pony Arturo ha potuto incontrare i bambini direttamente all'interno della struttura dell'ospedale di giorno, usufruendo dell'ascensore per raggiungere il piano.

È facilmente immaginabile la gioia dei bimbi quando hanno visto arrivare il dolcissimo Arturo, che si è goduto alcune ore di coccole, carezze e giochi. " È stata una giornata indimenticabile: per la prima volta un pony reduce da maltrattamenti è entrato nell’ospedale a incontrare i bambini fragili ", ha raccontato Nicole Berlusconi. L'atmosfera che si è creata tra il pony e i pazienti è stata straordinaria: " L’empatia che si è creata tra Arturo e i bambini, la gioia manifestata dai bambini hanno confermato ancora una volta la capacità degli animali di portare amore e donare momenti di felicità anche nelle realtà più difficili e dolorose ".